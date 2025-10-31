El Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada expone las pinturas de Lacalle - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

Fundación Caja Rioja muestra en su Centro de Santo Domingo de la Calzada la exposición de pintura 'Ajos, agua y figuración/desfiguración', de Lacalle, que puede visitarse hasta el 22 de noviembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas. Un total de 28 piezas de pintura de este artista montañés, afincado desde hace más de un lustro en Cerezo de Río Tirón.

Pedro Vicente González Lacalle (Santander, 1955) dejó los estudios de Arquitectura (FAE Madrid) para concluir los de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense.

Ya como doctorando en dicha facultad, con la tesis 'Hacia un modelo estructurado de la Cultura como forma de Comunicación', empezó a establecer una relación entre plástica y comunicación/acción social. También se graduó en Artes Aplicadas (Madrid) y cursó en la Escola Massana de Barcelona. A comienzos de los 80 siguió varios 'estages' de carácter práctico en La Sorbona (París).

Quizá esta "relación Plástica-Comunicación" tenga que ver con el hecho de que uno de sus soportes favoritos sea el papel de prensa impreso; soporte destacado de una parte de las obras que presenta esta exposición.

"Es como si la plástica estuviese por encima del mundanal blablableo. Resulta asombroso lo que soporta el papel de prensa ya impreso; y si humedecido (por disolventes, tinta, lejía, acrílicos, óleo...) se seca, presenta entonces texturas muy interesantes y expresivas. Además, se regruesa y refuerza; es como si su resistencia hubiese crecido", explica.

En esta exposición el pintor presenta 28 piezas, correspondientes a cinco espacios diferentes. Sus obras "interpretan las realidades para reflejarlas y transmitirnos una auténtica filocalía desde La Alma ("si, La Alma, que como La Mar, es chica") y con la destreza de sus manos", indica el propio autor.

