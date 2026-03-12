El Centro Sagrado Corazón-Jesuitas de Logroño, seleccionado en la Convocatoria Dualiza Orienta de CaixaBank y FPEmpresa

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación CaixaBank Dualiza y FPEmpresa ha sido seleccionado la propuesta del Centro Sagrado Corazón Jesuitas de Logroño, como uno de los 28 mejores proyectos de orientación hacia la Formación Profesional en la VII edición de la Convocatoria Dualiza Orienta.

Se trata de una iniciativa destinada a impulsar nuevas formas de acercar la FP al alumnado mediante experiencias prácticas, tecnología y orientación basada en competencias.

El proyecto, 'FP en 15': microexperiencias de inmersión profesional', propone un recorrido por siete familias profesionales -cinco de ellas STEAM- mediante actividades breves en las que el alumnado de ESO interactúa directamente con el alumnado de FP, que actúa como formador.

La iniciativa prevé la participación de 460 alumnos del propio centro y más de 200 de otros centros educativos, así como la colaboración de diversas empresas y entidades del entorno.

MÁS EXPERIENCIAS REALES, TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN PERSONALIZADA.

La convocatoria mantiene su crecimiento sostenido y consolida su alcance estatal registrando un nuevo récord en el número de proyectos presentados.

En esta edición se han recibido 202 solicitudes, un 22% más que en 2025, procedentes de 181 centros educativos.

Los proyectos presentados reflejan una evolución clara en el modelo de orientación: más acciones experienciales, mayor integración curricular, un enfoque creciente en talento y competencias y un mayor protagonismo de los orientadores en las iniciativas presentadas.

De hecho, se consolidan las iniciativas que buscan una participación activa de los estudiantes mediante visitas a centros de FP y jornadas de puertas abiertas; se extiende el uso de formatos innovadores basados en experiencias reales, como pódcast, videopódcast y dinámicas gamificadas.

Crecen las metodologías basadas en intereses, competencias y herramientas de IA, así como los proyectos que se desarrollan en múltiples sesiones integradas en tutoría.

La mentoría entre iguales gana peso con estudiantes de FP actuando como referentes, y el pasaporte físico o digital se afianza como herramienta de seguimiento.

Además, la FP Básica adquiere un papel cada vez más destacado, tanto como colectivo orientador como público clave para facilitar la transición hacia Grado Medio.

DIVERSIDAD TERRITORIAL Y REPRESENTACIÓN SECTORIAL

Los 28 proyectos seleccionados en toda España proceden de 16 comunidades autónomas, lo que refuerza el carácter nacional de la convocatoria. Las propuestas abarcan un amplio espectro de familias profesionales.

Se refuerza la presencia de iniciativas vinculadas a ámbitos STEAM, pero también se incluyen proyectos de sectores como agraria, hostelería, sociocultural, marítimo-pesquera y servicios.

Entre las acciones seleccionadas destacan aquellas que integran simuladores, realidad virtual o espacios tipo "Reality Lab"; plantean retos STEAM y talleres prácticos conectados con el entorno productivo; impulsan la orientación competencial y el papel embajador del alumnado de FP; refuerzan el vínculo con empresas, exalumnado y agentes del territorio; promueven la igualdad de género en sectores con brecha de participación femenina.

Del total de centros seleccionados, 24 son públicos y 4 concertados, y 18 forman parte de la red FPEmpresa.

Dualiza Orienta se ha consolidado como una de las iniciativas de referencia en el ámbito de la orientación educativa hacia la Formación Profesional.

A lo largo de sus siete ediciones, ha impulsado proyectos que conectan centros educativos, empresas y entorno productivo, acercando las profesiones al alumnado a través de experiencias reales y contextualizadas.

El crecimiento continuo de candidaturas, la diversidad territorial y la calidad metodológica de las propuestas confirman la madurez y el impacto de esta convocatoria.