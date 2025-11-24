César Luena: "La UE debe tener tolerancia cero frente al tráfico ilegal de especies silvestres"

Archivo - Cesar Luena en el Parlamento Europeo en Bruselas - ALAIN ROLLAND - Archivo

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista, César Luena, ha señalado que la Unión Europea "debe tener una posición ambiciosa en la protección de los animales y plantas silvestres frente a la explotación excesiva causada por el comercio internacional".

Luena copreside la delegación del Parlamento Europeo a la COP20 del Convenio CITES, el tratado internacional que protege a los animales y plantas silvestres frente a la explotación excesiva causada por el comercio internacional.

La COP20 tendrá lugar en Samarcanda (Uzbekistán), entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre. En este foro se debatirán más de 50 propuestas para regular el comercio de especies como anguilas, ranas, pepinos de mar, tiburones y varias especies de árboles. También se abordarán cuestiones como el crimen organizado ambiental, el cibertráfico de fauna y la ciberdelincuencia.

César Luena, que es miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, ha subrayado que "el tráfico de fauna silvestre es actualmente una de las mayores economías delictivas del mundo, que impulsa la pérdida de biodiversidad y perjudica a las comunidades locales".

Para el eurodiputado riojano, "en la COP20, el Parlamento Europeo transmite un mensaje claro: el comercio de fauna silvestre debe ser legal, sostenible y trazable. Apoyamos firmemente las propuestas de la UE para aumentar la protección de las especies en peligro de extinción, y trabajaremos para reforzar la acción global contra el tráfico ilegal y en línea de fauna silvestre".

Luena ha defendido que "Europa debe liderar con ciencia, precaución, y tolerancia cero ante el comercio ilegal de fauna silvestre y mantener un firme compromiso con la conservación".