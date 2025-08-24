La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de La Rioja y otras ccaa

La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en La Rioja - CHE

LOGROÑO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Como consecuencia de los avisos amarillos y naranja de la AEMet por el pronóstico de lluvias intensas de, al menos, 15-20 litros por metro cuadrado en 1 hora, la Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos, este domingo 24 de agosto.

El aviso por lluvias intensas afectaría, según el pronóstico de AEMet, a Castilla y León (Soria), La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana (interior norte de Castellón) y Cataluña.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en esta página web www.chebro.es y en @CH_Ebro. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.