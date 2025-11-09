Los chefs, Cristian Solana y Pedro Alda, competirán por La Rioja en el XI Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Cocineros y Reposteros de La Rioja (Acyre La Rioja) ha anunciado que los destacados profesionales Cristian Solana, chef ejecutivo del restaurante El Puntido (Páganos, Álava), y Pedro Alda, al frente de Rioja Catering, representarán a La Rioja en el XI Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería, que tendrá lugar próximamente en Mallorca.

Ambos cocineros han sido seleccionados tras su brillante actuación en el V Campeonato Regional de Cocina y Repostería de La Rioja, donde Cristian Solana se alzó con el título en la modalidad de cocina y Pedro Alda hizo lo propio en repostería.

Cristian Solana, comprometido con el producto y la temporada, ha demostrado una trayectoria firme en el mundo gastronómico, apostando por la innovación desde la tradición.

Pedro Alda, por su parte, ha destacado por su técnica precisa y su pasión por la pastelería creativa con sello riojano, lo que le ha llevado a convertirse en un referente en su ámbito.

OBJETIVO DE LA PARTICIPACIÓN

La presencia de nuestros representantes en el campeonato nacional responde a la estrategia de Acyre La Rioja de:

Poner en valor la gastronomía riojana y sus profesionales.

Elevar la visibilidad de los productos de la región en escenarios competitivos de alto nivel.

Generar oportunidades de aprendizaje e intercambio para nuestros cocineros y reposteros.

DETALLES DEL CERTAMEN NACIONAL

El XI Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería se desarrolla en Mallorca y reúne a los mejores equipos y profesionales de España, en una competición que potencia la excelencia técnica, la creatividad y el conocimiento del producto.

Acyre La Rioja confía en que tanto Cristian Solana como Pedro Alda llevarán el nombre de La Rioja con orgullo y contribuirán a seguir situando nuestra comunidad como un referente gastronómico.

"Queremos agradecer a los patrocinadores, colaboradores, instituciones y al propio sector de la hostelería riojana por hacer posible esta participación. El apoyo colectivo es clave para que La Rioja siga avanzando con fuerza en el mapa gastronómico nacional", finalizan desde Acyre.