Choca con su vehículo contra una vivienda en Valverde al esquivar a un animal

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha chocado esta madrugada su vehículo contra una vivienda, en un accidente al esquivar a un animal, y que ha ocurrido en el término municipal de Valverde, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 5,28 horas de este domingo, el propio dueño del inmueble ha avisado a SOS Rioja de que un vehículo ha colisionado contra su vivienda, en la calle Carretera Madrid nº 50 de Valverde.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS.

El conductor ha explicado que el accidente ha tenido lugar al esquivar a un animal, tras lo que se ha salido de la vía y ha colisionado contra la vivienda.

El conductor no ha sultado herido. El choque ha afectado a una esquina de la casa y a un poste de luz, por lo que se ha avisado a Iberdrola para su reparación.