Cine, Historia, ilustración y creación literaria, algunos de los cursos de Fundación Caja Rioja en Logroño

Archivo - El guionista Bernardo Sánchez - UR - Archivo

LOGROÑO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja propone cursos y talleres sobre cine, historia de Logroño, ilustración y escritura creativa impartidas por referentes en la materia como Bernardo Sánchez, Carlos Muntión, Manuel Romero y Sara Suberviola. Las inscripciones ya están abiertas en la web de Fundación Caja Rioja www.fundacion-cajarioja.es.

Los talleres se impartirán en los Centros Fundación Caja Rioja Gran Vía y La Merced. Los formatos y las fechas son variados, hay programación semanal desde octubre en algunos casos, otros de fin de semana y uno más que se desarrollará a partir del mes de abril de 2027.

Las inscripciones, que ya están abiertas, pueden realizarse a través de Internet en la web de Fundación Caja Rioja www.fundacion-cajarioja.es.

PROGRAMACIÓN

LOS ORÍGENES DEL CINE

Bernardo Sánchez.

El cine se presentó públicamente el 28 de diciembre de 1895, en un salón de París, de mano de los hermanos Lumière. Pero ¿cómo se llegó a culminar la invención? ¿Cuáles fueron los experimentos anteriores para lograr capturar y proyectar la imagen en movimiento? ¿Cómo se desarrollaron los primeros días y años del cinematógrafo?.

¿Cómo evolucionó el invento? ¿Quiénes fueron los hermanos Lumière y otros pioneros del cine? ¿Cómo eran aquellas primerísimas películas, la primera sesión?... El curso reconstruirá aquel tiempo, figuras e imágenes.

Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, martes de 19,00 a 21,00 horas. 5 sesiones 5, 12, 19 y 26 de abril de 2027, y 3 de mayo de 2027.

TALLER DE ILUSTRACIÓN

Manuel Romero.

Dirigido a cualquier persona que tenga inquietudes artísticas dentro del mundo del dibujo. En él aprenderemos a pensar primero, y dibujar después. Abordaremos desde el punto de vista teórico, técnicas recursos para encajar figuras y fondos, principios básicos de perspectiva aplicada, manejo de materiales* y algo de arte digital.

Tendrá su parte práctica y se realizarán ejercicios donde poder desarrollar lo aprendido y corregir aprendiendo.

Los materiales serán básicos: lápiz, papel o block de dibujo, goma y ganas de trabajar.

Centro Fundación Caja Rioja La Merced, jueves de 18 a 19,30 horas. Desde el 8 de octubre hasta el 17de diciembre.

LOGROÑO. AÑO 1936

Carlos Muntión.

Se trata de un taller centrado en un lugar: la ciudad de Logroño, y en un tiempo concreto: el año 1936. Periodo muy poco conocido y, sin embargo, clave para comprender nuestro presente. Es un taller de divulgación histórica dirigido a aquellas personas interesadas en la historia de La Rioja. Habrá clases en el aula con abundante apoyo gráfico y paseos guiados por la ciudad para descubrir los lugares de memoria.

Centro Fundación Caja Rioja La Merced, martes de 18 a 19,30 horas. Desde el 6 de octubre hasta el 25 de mayo.

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

Sara Suberviola.

Un taller para iniciarse en la escritura de una forma consciente, crítica y lúdica, que se desarrollará durante dos sesiones de dos horas, viernes por la tarde y sábado por la mañana.

Centro Fundación Caja Rioja La Merced, 26 y 27 de noviembre, viernes tarde y sábado mañana.