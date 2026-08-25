Clausurada la I edición de las jornadas dedicadas a la formación y concienciación de la población frente incendios - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha participado hoy, día 25, en Viniegra de Abajo en la sesión de cierre de la actividad de concienciación, sensibilización y educación en materia de incendios, 'Pueblos activos ante los incendios forestales', que se ha desarrollado como experiencia piloto este verano en este municipio. En esta jornada se ha programado una práctica tutorizada para comprobar la organización vecinal ante un posible siniestro, y la entrega de un reconocimiento por el trabajo realizado.

'Pueblos activos ante los incendios forestales' es una novedosa iniciativa que forma parte de las propuestas que el Gobierno de La Rioja desarrolla en el marco del PAEAS La Rioja y responde a uno de los objetivos que se plantean en el nuevo Plan General de Protección frente a Incendios Forestales de La Rioja (PGPIF), aprobado el pasado 30 de junio.

En concreto, uno de los capítulos del Plan se centra en la concienciación, sensibilización y educación en materia de incendios, e incluye, dentro de los ejes de acción, el fomento de la cultura del riesgo y la corresponsabilidad, así como la necesidad de informar y sensibilizar ante las situaciones de riesgo. Así, este proyecto piloto pretende obtener unas propuestas de prevención y autoprotección frente a incendios forestales participadas por parte de los habitantes de localidades de alto riesgo de incendios forestales.

En el diseño y ejecución del programa han participado el equipo de educación ambiental del Gobierno de La Rioja, Agentes Forestales, técnicos de protección y gestión forestal, Bomberos del CEIS y Logroño, EPAIF y Protección Civil.

LOCALIDADES RESILIENTES ANTE LOS INCENDIOS FORESTALES

En un escenario como el actual en el que el riesgo potencial de incendio en la interfaz urbano forestal es cada vez mayor, resulta esencial que las localidades aprendan a ser resilientes ante los incendios forestales, conociendo la situación de los riesgos que hay en su municipio, los activos que tienen para hacerles frente y coordinando propuestas individuales y colectivas para prevenir y autoprotegerse en cada territorio, alineadas con los recursos que desde la administración trabajan para tal fin.

Con este punto de partida, la actividad se ha desarrollado a través de cuatro sesiones de tres horas de duración, en las que los participantes han ido tomando conciencia sobre el alto riesgo actual de incendios forestales y de la necesidad de que las comunidades se vean concernidas con su prevención y autoprotección.

En los talleres, los vecinos participantes han conocido cómo funcionan los incendios forestales y cuáles son los elementos indispensables para que se inicie y permanezca un incendio (oxígeno, combustible y calor), el conocido como triángulo del fuego, identificando los riesgos principales asociados al triángulo en su localidad.

Junto a esto, han aprendido a identificar cuáles son los elementos de su entorno (infraestructuras, dispositivos, personas, entidades, recursos de distinto tipo...) que les pueden ayudar a prevenir y autoprotegerse ante los incendios forestales, lo que se conoce como activos.

Los participantes también han conocido las bases que tiene un Plan Local de Prevención y Autoprotección ante Incendios Forestales y han realizado propuestas comunitarias de prevención y autoprotección para su localidad, reflexionando sobre los roles necesarios ante un incendio (vigilancia, logística, personas dependientes, transporte...), las medidas de prevención que pueden adoptar los vecinos, las propuestas de evacuación (estado de las vías de comunicación, búsqueda de lugares seguros, protocolos de confinamiento...) o los recursos de extinción con que cuenta el municipio.

Durante la jornada de cierre se ha entregado al Ayuntamiento de Viniegra el Plan de Organización Municipal frente a Incendios forestales que ellos mismos han ido construyendo a lo largo de estas semanas, y se ha realizado una práctica tutorizada por técnicos de Protección Civil que les ha servido para experimentar cómo sería la organización del municipio ante un supuesto incendio forestal.

Además, el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Saenz de Urturi, ha hecho entrega a las autoridades municipales y a los vecinos de un certificado que les acredita como 'Pueblo activo ante incendios forestales', en reconocimiento a su compromiso con la protección del medio natural y la seguridad de su municipio.

La experiencia piloto finaliza con un balance muy positivo, tras registrar una elevada participación en ambas localidades y una excelente acogida entre las personas participantes, que han valorado especialmente la formación recibida y la oportunidad de conocer las vulnerabilidades y las fortalezas de su localidad ante los incendios forestales y de organizarse para poder estar más preparados ante un posible siniestro.

En este sentido, de cara al próximo año el Gobierno de La Rioja prevé repetir el programa a partir de la primavera ampliándolo a un mayor número de localidades con alto riesgo de incendios forestales.

PRUEBA DE USO DE BOCAS DE RIEGO EN GIMILEO

En el marco de la colaboración entre el Gobierno de La Rioja y los municipios en materia de prevención y lucha contra incendios, la Consejería abordará junto con el Ayuntamiento de Gimileo la realización de una prueba piloto para el uso de bocas de regadíos modernizados en apoyo a las necesidades de abastecimiento de agua de los medios de extinción.

En concreto, y con la participación de la Comunidad de Regantes del sector 3º Tramo III de la Margen Izquierda del Najerilla, se estudiará la posibilidad de utilizar las múltiples bocas de riego distribuidas por la localidad como puntos de abastecimiento para el llenado de las autobombas.

Este proyecto surge a solicitud del Ayuntamiento de Gimileo tras detectar las dificultades de recurrir a estas infraestructuras durante el incendio que afectó al término municipal en agosto del año pasado.