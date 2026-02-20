Clavijo y Tepetlaoxtoc (México) estrechan su hermanamiento a través de la fotografía - AYUNTAMIENTO DE CLAVIJO

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Clavijo y su localidad hermana de Tepetlaoxtoc (México) han cruzado sus miradas a través del objetivo. El Centro Social de Clavijo acoge la exposición del concurso fotográfico 'Clavijo-Tepetlaoxtoc, una mirada desde el corazón', una iniciativa cultural que busca fortalecer los lazos entre ambas poblaciones.

Desde este viernes y hasta el próximo mes de julio, los visitantes podrán disfrutar en Clavijo de una selección de veinte fotografías que capturan la esencia histórica y cultural del municipio mexicano. De forma simultánea, el eremitorio de Tepetlaoxtoc acogerá la muestra homónima con veinte imágenes de Clavijo y La Unión, permitiendo que los vecinos de ambas orillas del Atlántico conozcan el patrimonio del municipio hermano.

El certamen ha contado con un jurado de primer nivel, compuesto por reconocidos profesionales del fotoperiodismo y la comunicación en La Rioja, como Ingrid Fernández (El Día de La Rioja), Sara Lacalle (TV Rioja) y Justo Rodríguez (Diario La Rioja), junto al alcalde de la localidad, Pedro Muro, y el concejal René Larumbe. El jurado ha destacado no solo la calidad técnica, sino la capacidad de las obras para convertirse en un escaparate de la belleza y el orgullo riojano.

LOS PREMIADOS: NIEVE, HISTORIA Y PATRIMONIO

Entre la alta participación de vecinos y aficionados, el palmarés de la edición española ha quedado configurado de la siguiente manera:

Primer Premio - Adrián López: Por una imponente captura del Castillo de Clavijo nevado. La imagen ha sido ensalzada por su capacidad para transmitir la atmósfera mística y majestuosa del monumento bajo el manto blanco.

Segundo Premio - Beatriz Ruiz: Por una espectacular fotografía de la Cruz de Santiago, con el valle del Ebro cubierto por un mar de nubes al fondo, simbolizando la conexión entre lo natural y lo espiritual.

Tercer Premio - Ángel Benito: Por su retrato de las ruinas del Monasterio de San Prudencio de Monte Laturce, una instantánea que evoca la grandeza y el misterio de este enclave histórico.

LA MIRADA MEXICANA EN CLAVIJO

La exposición en el Centro Social también permite conocer a los ganadores del certamen en México, teniendo un lugar destacado para la obras 'Hacienda y lago', de Carla López, que se alzó con el primer premio, seguida por 'Portales del tiempo' de Mario Van y 'El divino rostro' de Nicole Sánchez. Esta colaboración con la localidad hermanda de Tepetlaoxtoc supone el primer acto cultural conjunto entre ambas después de su hermanamiento firmado en Clavijo en diciembre de 2024 y ratificado en México en enero de 2026.