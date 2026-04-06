El COER organizará en abril dos talleres gratuitos de RCP y Salud Mental para el Cuidador

LOGROÑO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

En el mes de la salud, el Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja (COER) presenta dos talleres prácticos gratuitos y abiertos a la población. Las dos actividades forman parte del convenio que suscribió la entidad colegial con el Ayuntamiento de Logroño para promover hábitos saludables, acciones preventivas y conocimientos de primeros auxilios en el día a día de los logroñeses.

En ambos casos, para poder participar se exige el requisito de la mayoría de edad y la inscripción previa en la web del COER (www.colegioenfermeriarioja.org), ya que las plazas son limitadas.

PREVENCIÓN DEL BURNOUT: CUIDA AL CUIDADOR

Se ofertan 60 plazas.

Tendrá lugar el 15 de abril, de 18,30 a 20,30 h, en la sede del Colegio de Enfermería de La Rioja (Plaza Tomás y Valiente, 4).

Este taller será impartido por una enfermera especialista en salud mental y un psicólogo y está dirigido a todos los públicos (mayores de edad). Se darán nociones para ayudar a gestionar el bienestar emocional de quienes cuidan a otros.

Inscripción en la web del COER o en Logroño Saludable

RCP BÁSICA: PRIMERA ACTUACIÓN ANTE UNA PARADA CARDIACA

Se ofertan 30 plazas.

Se llevará a cabo el 28 de abril, de 18,00 a 19,30 h, en La Gota de Leche. En esta formación en reanimación cardiopulmonar se instruirá a los participantes sobre cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria o una OVACE (obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño). La formación correrá a cargo de tres enfermeras.

Inscripción en la web del COER o en Logroño Saludable

COMPROMISO CON LA SALUD COMUNITARIA

La presidenta del COER, Alicia Ibáñez, ha destacado que la misión de la entidad trasciende la atención a las colegiadas, orientándose también a una importante labor social. "Esta colaboración con el Ayuntamiento de Logroño representa una valiosa oportunidad para poner nuestra experiencia al servicio de la comunidad, fortalecer la salud comunitaria", ha señalado.

En el marco del citado convenio, a lo largo de este año, el COER desarrollará 11 talleres prácticos y 4 charlas especializadas diseñadas para todas las edades.