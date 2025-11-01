La Cofradía de San Gregorio abre la ermita de San Gregorio, el 1 de noviembre, como todos los meses - COFRADÍA DE SAN GREGORIO

LOGROÑO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de San Gregorio vuelve a abrir la ermita de San Gregorio -calle Ruavieja 55- los sábados de cada mes, por lo que abrimos el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en horario de 10,00 a 13,00 horas, para informar a los peregrinos y ciudadanos riojanos de la vida del obispo de Ostia que vino a La Rioja en la primera mitad del siglo XI.

Enviado por el papa Benedicto IX, se acabó convirtiendo en el "sanador de los campos" que en aquellos momentos estaban asolados de plagas. Conocida como la ermita "chiquitita, chiquitita" a la que cantó Pepe Blanco que vivía frente a la misma, la apertura mensual de la misma responde a un anhelo que ha venido manteniendo la Cofradía desde su nacimiento, que va a cumplir a lo largo del 2025 su noveno aniversario.

Además, en esta visita los peregrinos y ciudadanos logroñeses que se acerquen a la ermita, podrán degustar un vino de marca Viña Grajera, la bodega institucional, cedido gratuitamente por el Gobierno de La Rioja. La visita, corta pero intensa a esta ermita, está acompañada por el relato de la historia sobre la situación de Logroño en el siglo XI así como los detalles, más o menos conocidos, del santo.