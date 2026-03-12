La Cofradía de la Vera Cruz de Calahorra presenta la Semana Santa cofrade 2026 - SFC

CALAHORRA (LA RIOJA), 12 (EUROPA PRESS)

La Cofradía de la Santa Vera Cruz -fundada en 1554- presentó anoche los actos religiosos y culturales de la Cuaresma y la Semana Santa de Calahorra 2026, declarada de Interés Turístico Nacional, y anunciada con un cartel realizado en base a una fotografía de Ricardo Achútegui.

La antigua iglesia de San Francisco, hoy museo de la Semana Santa y sede de la cofradía, está siendo objeto de obras de emergencia por importantes grietas y filtraciones en el pilar izquierdo que soporta el coro.

Esta circunstancia obligó a presentar el programa de la Semana Santa cofrade en el Parador M.F. Quintiliano; si bien las obras provisionales están prácticamente terminadas y permitirán el uso con seguridad de San Francisco en la semana de pasión. Los actos fueron expuestos por el hermano mayor de la Cofradía, Guillermo Gil, y por la vicepresidenta, Arantxa Marín y el capellán, Javier Fernández. Éstos estuvieron acompañados por la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; la concejal de Turismo, Reyes Zapata y representantes de la empresa informática SDI, que han realizado una nueva página web para la cofradía.

La primera cita cultural anunciada la tenemos hoy, jueves 12 de marzo, con una charla de José Ibáñez sobre el 50 aniversario de la primera salida del Cristo de la Vera Cruz . Será a las 19,30 horas en la sala de Fundación Caja Rioja con entrada gratuita. También en la sala de Caja Rioja se colgará la exposición de fotografías de la Semana Santa 2025, que será inaugurada el 17 de marzo, a las 19 horas.

En la programación religiosa, lo más próximo serán el traslado del Santo Cristo de la Vera Cruz, este sábado, 14 de marzo, desde San Andrés, a las 20 horas. Le seguirán las charlas cuaresmales señaladas para los días 16, 17 y 18 de marzo, en la parroquia de Los Santos Mártires, a las 20:15 horas, a cargo del joven sacerdote pamplonés José Ángel de Zubiaur.

Destacable es también, el 19 de marzo, en San Andrés, el homenaje a la Cruz con la novedad de la presentación de la cruz arbórea de esta iglesia acompañada de un concierto de órgano de David Sola con lectura de poemas de la pasión. Este acto está señalado para las 20 horas.

Por otro lado, el pregón de la Semana Santa, el día 20, en la iglesia de Santiago, a las 20,30 horas horas, correrá a cargo de José Antonio Rupérez, presidente del Centro Riojano en Madrid. Media hora antes, el desfile del pregón partirá de la glorieta de Quintiliano acompañado de la Banda de Cornetas y Tambores de la Vera Cruz y la logroñesa Agrupación Musical de la Flagelación de Jesús, que también actuará tras el pregón.

La XXIV Concentración Nacional de Bandas Procesionales está programada para el 21 de marzo, a partir de las 16 horas, con salida desde la avenida del Pilar y una novedosa primera intervención en la glorieta de Quintiliano antes de llegar al Raso.

ACTOS EN LA SEMANA DE PASIÓN

Superados los actos preliminares y cuaresmales, las estaciones de penitencia comenzarán el Viernes de Dolores, 27 de marzo, con el Vía Crucis del Cristo de Medinaceli y finalizarán el Domingo de Pascua, 5 de abril, con la procesión del Cristo Resucitado y Virgen Gloriosa que será de nuevo desde el santuario del Carmen hasta la Catedral.

Entre una y otra, se sucederán 9 procesiones más. Destacan el Vía Crucis Penitencial Juvenil, del Martes Santo, 31 de marzo, en el que 55 personas se turnan en un largo recorrido para llevar a hombros a un Cristo crucificado partiendo de la Catedral a las 21,30 horas o la Magna Procesión del Santo Entierro en la noche del Viernes Santo, con 16 pasos que salen de San Francisco y tras un sinuoso recorrido regresan a la misma iglesia con un tramo final en el que los 'trabadores' -que portan los pasos a hombros- ascienden por una escalera de tres secciones con 42 escalones, lo que representa un desafío adicional hacia el final de la procesión y añade un elemento de interés para los espectadores.

NUEVA PÁGINA WEB DE LA COFRADÍA

Durante la presentación de los actos en el Parador, se dio a conocer la nueva web de la Cofradía de la Santa Vera Cruz - veracruz.org - a través de la cual los cofrades podrán actualizar sus datos la primera vez que ingresen en esta página de Internet y en la que se encuentras alojadas las diferentes secciones correspondientes a cada paso. La nueva web es muy completa y dispone de información actualizada y de todos los detalles de interés para propios y turistas. La web dispone también de un apartado de noticias, sus estatutos, etc.