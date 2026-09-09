Cohete de San Mateo en Logroño: dispositivo reforzado, manteniendo los accesos y salidas y con botas de vino en la Plaza

Archivo - Imagen de archivo del acto del disparo del cohete de San Mateo. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acto del disparo del cohete anunciador de las fiestas de San Mateo de Logroño contará, en este 2026, como es habitual, con un dispositivo especial, del que, tras la celebración este miércoles de la Junta Local de Seguridad entre Ayuntamiento y Delegación del Gobierno, se empiezan a conocer los detalles, con refuerzos en efectivos y medios aunque sin muchos más cambios sobre lo realizado en los últimos años.

El acto será el sábado 19 de septiembre, a partir de las 12 horas, en la Plaza del Ayuntamiento. El dispositivo especial, contando con los efectivos polciales y de emergencia habituales, mantendrá en principio las principales vías de acceso y de salida del recinto, al que, eso sí, se permitirá la entrada no con objetos peligrosos o que ensucien, pero sí con botas de vino.

En palabras del alcalde Conrado Escobar, "Policía Local y Policía Nacional, con el apoyo de los voluntarios de Protección Civil, llevarán a cabo un control de acceso a la Plaza del Ayuntamiento".

El objetivo, ha recordado el primer edil, es que "el cohete, además de lúdico, sea seguro y pueda desarrollarse con la convivencia correcta entre quienes desean la fiesta, quienes quieren disfrutar de un ambiente familiar y aquellas personas vulnerables, como personas mayores o niños que también disfrutan de este acto festivo".

Según ha indicado por su parte la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, "el lanzamiento del cohete es el inicio oficial de las fiestas y es uno de los momentos en los que más gente se reúne, por lo que se realizará una vigilancia especial", que incluirá un refuerzo de casi 50 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) o un segundo helicóptero de vigilancia.

CONDICIONES Y ACCESOS.

De esta manera, no se podrán introducir objetos peligrosos, bebidas o alimentos que puedan producir suciedad o daños en caso de ser lanzados, envases o productos detergentes. No obstante, se permitirá el acceso de botas de vino.

Dada la previsible afluencia masiva al acto, para evitar situaciones peligrosas por los riesgos que conlleva la enorme densidad de gente que se concentra en las zonas de entrada y salida a la Plaza del Ayuntamiento, se habilitarán unas zonas de entrada y salida al recinto.

En aquellos puntos con mayor afluencia de personas se señalizarán mediante cartelería las zonas de entrada que son, principalmente, a través de las calles Obispo Bustamante, Tricio, Avenida de Colón y Avenida de la Paz.

Mientras, para evitar riesgos de avalanchas, la parte de Avenida de la Paz con Juan XXIII, junto a la ESDIR, será únicamente de salida y no se podrá acceder al interior de la Plaza desde ese punto. Este año, como novedad, se van a instalar bolardos de hormigón en la zona perimetral.

Con el objetivo de facilitar los servicios de emergencia en los accesos y salidas del recinto, los voluntarios y voluntarias de Protección Civil y Cruz Roja ubicarán sus puntos principales en la esquina de la calle Doce Ligero de Artillería y Avenida de la Paz (bajo el reloj de la Plaza del Ayuntamiento).

Es necesario tener en cuenta que no es posible tratar de acceder a la plaza 5 o 10 minutos antes del disparo del cohete, y que la llegada a la Plaza del Ayuntamiento debe hacerse con tiempo y de forma ordenada para evitar riesgos.