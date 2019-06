El Colegio de Economistas de La Rioja entregará el Premio Gran Reserva a José Antonio Herce San Miguel

Publicado 27/06/2019 20:05:36 CET

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Economistas de La Rioja ha entregado este jueves, 27 de junio, las insignias de plata y diplomas a los catorce colegiados que llevan veinticinco años de actividad profesional. También ha rendido homenaje a los seis colegiados que se han jubilado.

Alberto Miguel Marín Rubio, vicedecano del Colegio de Economistas de La Rioja, ex director de Banca de Instituciones, miembro del Comité Ejecutivo de YMCA, ha hablado de 'Una tarde de verano, veinticinco años después', una estupenda conferencia sobre la historia de la crisis financiera y el futuro digital de la banca.

En este mismo acto el decano presidente, Ernesto Ignacio Gómez Tarragona, ha hecho público que, este año, el Colegio de Economistas de La Rioja entregará el Premio de Economista Gran Reserva a José Antonio Herce San Miguel, fuertemente vinculado a La Rioja y que ha destacado de forma relevante a través de su trayectoria profesional. Dicho galardón será entregado el próximo 24 de octubre.

José A. Herce es Licenciado y Doctor en economía por la U. Complutense de Madrid y Master of Arts in Economics por la U. de Essex. Ha ejercido la actividad docente en las Universidades Complutense de Madrid y de La Laguna.

En el plano profesional, el Dr. Herce ha sido titulado de la Comisión de la Unión Europea, formó parte de la Celulle de Prospective del Presidente Delors, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Ha sido también socio director de economía aplicada de Analistas Financieros Internacionales (Afi). Desde 2012 es director asociado de Afi en exclusividad para la praxis de seguros y profesor asociado de Afi Escuela de Finanzas.

Es también presidente del foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones, en cuya calidad forma parte del Global Advisory Board del Centre for Financial Education and Capabilities del BBVA, y vocal el foro de expertos del Instituto Santalucía de Pensiones. Es socio fundador de compañías dedicadas a la consultoría profesional en los ámbitos del seguro, la economía aplicada y territorial y la automatización de procesos. En relación con el problema del despoblamiento, viene desplegando una muy diversa actividad pro-bono en los últimos años. Es vicepresidente segundo de la Fundación Villa de Pedraza y socio de EmpreSoria.

"Consideramos que es un más que merecido premio para este economista riojano que ha trabajado tanto por la economía española y que sigue analizando muy de cerca el problema inminente del futuro de las pensiones".