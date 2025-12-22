El Colegio Escolapias Sotillo de Logroño dona 828 kilos de comida al Banco de Alimentos de La Rioja

Escolapias Sotillo dona 828 kilos de comida al Banco de Alimentos de La Rioja - BANCO DE ALIMENTOS

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes del Colegio Escolapias Sotillo de Logroño han recogido durante una semana un total de 828 kilos de alimentos, que han sido donados al Banco de Alimentos de La Rioja.

Los jóvenes de cuarto de la ESO han sido los encargados de recoger esta cantidad de comida y de entregarla a los responsables del Banco.

Se trata de una actividad programada por sus profesores con el fin de hacerles participar en una actividad solidaria como es la de ayudar a que puedan llevarse, gracias a su colaboración, unos alimentos a la boca cada día.