Comienzan las obras de la promoción de alquiler asequible en Alfaro

Obras de la promoción de alquiler asequible en Alfaro - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado del inicio de la construcción de un edificio de cuarenta viviendas destinadas al alquiler asequible en el municipio de Alfaro.

La construcción fue adjudicada a la UTE formada por las empresas CJM Obras y Gestión Sostenible, y CYCASA Canteras y Construcciones, por un importe total de 6.023.427,18 euros.

Esta promoción, que se ubica en la manzana delimitada por las calles Margarita de Austria, Felipe VI y El Olmo, contará con seis viviendas de un dormitorio, y 34 viviendas de dos dormitorios, todas ellas con garaje y trastero. Las viviendas, diseñadas con cocina integrada y terraza, tendrán una superficie media de 65,26 metros cuadrados.

La estructura del inmueble estará distribuida en cuatro plantas y a su interior se accederá a través de dos portales. En la planta sótano, se ubicará el aparcamiento y parte de los trasteros. La planta baja dará cabida a 15 viviendas, el mismo número que se ha previsto en la primera planta. El resto de viviendas (10), así como los trasteros restantes, estarán ubicadas en la segunda y última planta (ático).

Las obras emplearán elementos constructivos que tenderán a la eliminación de la transmisión de ruido, y seguirán criterios de eficiencia energética tanto en la elección de materiales y productos, como en el uso de buenas prácticas durante los trabajos. Esto permitirá reducir las emisiones de CO2, así como también la factura energética.

En este sentido, se ha proyectado un edificio con 35 viviendas en orientación sur y 20 con doble orientación, aprovechando de esta manera estrategias pasivas de cara a reducir el consumo energético del edificio.

El Gobierno de La Rioja ha recordado que esta legislatura el IRVI ha promovido la construcción de 126 viviendas en cinco localidades diferentes (Torrecilla en Cameros, Haro, Logroño, Calahorra y Alfaro) que se alquilarán a precios accesibles, con un cupo específico de reserva para los jóvenes riojanos.

Se trata de seis proyectos, de los que cinco ya están en fase de ejecución y el último (Plaza de la Verdura de Calahorra) ya ha sido adjudicado y podrán iniciarse sus obras una vez se formalice el contrato.

Ha informado de que "la apuesta del Gobierno de La Rioja por promover viviendas de alquiler asequible en nuestra región cuenta con un presupuesto superior a los dieciocho millones de euros".

De éstos, ha dicho, "más de doce están financiados por los presupuestos regionales y el resto cuentan con una aportación de los fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia".