La Comisión Antisida pone el acento en la detención precoz: casi la mitad de los diagnósticos han desarrollado SIDA

Acto de la Comisión Antisida - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El doctor Javier Pinilla, presidente de la Comisión Antisida de La Rioja, ha puesto hoy el acento en la detección precoz dado que, de los doce infectados este año por el VIH en La Rioja, cinco han acudido ya con diagnóstico de SIDA.

En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Comisión Ciudadana Antisida ha desarrollado un acto en la Concha del Espolón y, en declaraciones previas a los medios de comunicación, se ha incidido en la necesidad de contar con una detección a tiempo.

"Es importante que cuando hemos tenido una práctica de riesgo nos hagamos la prueba", ha señalado Lola Martínez, trabajadora social de la Comisión Antisida de La Rioja. Y "una práctica de riesgo es tener sexo sin condón, indistintamente de que sea hetero o homosexual", ha añadido.

El VIH (virus de inmunodeficiencia humana) es el virus que causa la infección, mientras que el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es la etapa más avanzada de esta infección.

Según los últimos datos emitidos por el Departamento de Epidemiología de Sanidad de La Rioja, "prácticamente la mitad de los nuevos infectados" de VIH, ha informado Pinilla, "acuden a las consultas en una fase muy avanzada de la infección", ya con SIDA.

"Esto nos hace pensar que debemos implementar campañas de diagnóstico precoz, puesto que cuanto antes se diagnostique antes se puede iniciar un tratamiento efectivo", ha añadido.

La mayoría de los infectados son de sexo masculino, alrededor del setenta por ciento, y con una edad media en torno a los cuarenta-cincuenta años. Los contagios se han producido

en prácticas sexuales, tanto heterosexuales como homosexuales.

"A día de hoy podemos decir que la infección por el VIH prácticamente es una enfermedad de transmisión sexual, puesto que las otras dos vías son anecdóticas", ha resaltado.

A este respecto, Martínez ha incidido en la necesidad de realizarse la prueba. "No podemos cambiar lo que ha pasado antes, pero podemos cambiar lo que venga a continuación. Por eso es muy importante saber que estamos infectados para poner remedio a la situación", ha explicado.

También ha visto que "si no se habla del VIH, no existe" y "ese es el problema: que no es tanto que se haya perdido el miedo, sino que no creemos que haya".

LUCHA CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN

En el manifiesto leído hoy, la Comisión ha reivindicado la lucha contra la estigmatización que, "desafortunadamente", ha dicho su presidente, "aún continúa en nuestra sociedad".

"Reclamamos una vida digna, puesto que estas personas infectadas han transformado una infección que era mortal en algo totalmente controlable médicamente", ha afirmado.