La Comisión Antisida de La Rioja pone en marcha una formación sobre VIH para futuros profesionales sanitarios

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ante el aumento de nuevos diagnósticos de VIH en jóvenes de 20 a 29 años, se pone en marcha una innovadora iniciativa que formará a estudiantes universitarios como embajadores en prevención y sensibilización frente al VIH, con el objetivo de frenar esta tendencia mediante mensajes rigurosos entre iguales.

Esta iniciativa pionera, desarrollada por la Comisión Anti-Sida de La Rioja en colaboración con la Universidad de La Rioja y con el apoyo de Gilead Sciences, implicará activamente a estudiantes del Grado en Enfermería, que asumirán el liderazgo comunitario en sus entornos universitarios y actuarán como referentes clave en salud sexual entre iguales.

Las personas embajadoras recibirán formación integral en prevención del VIH -uso del preservativo, profilaxis pre-exposición, comunicación y lenguaje inclusivo-, además de herramientas para analizar críticamente la información de salud en redes.

Con ello, podrán frenar la desinformación y promover mensajes rigurosos y basados en evidencia científica. La estrategia combina presencia digital en Instagram, TikTok y X (antes Twitter) con charlas presenciales y encuentros virtuales, ampliando el alcance de la sensibilización en la universidad.

La Comisión Anti-Sida refuerza así su compromiso con la educación para la salud y la prevención del VIH, y consolida una alianza con otras instituciones para que la juventud lidere la promoción de una sexualidad informada, responsable e inclusiva.