El Comité de Empresa de Envases Universales Ibérica critica "el bloqueo de la negociación" del Convenio

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Envases Universales Ibérica S.L.U. en Agoncillo lamenta "profundamente" y critica públicamente "la actitud de bloqueo por parte de la Dirección de la empresa, que tras dos años de negociaciones y tres intentos de acuerdo, demuestra una gran falta de voluntad para alcanzar un Convenio Colectivo justo y equilibrado".

Como explican en una nota de prensa, "a pesar de los esfuerzos del Comité por lograr un preacuerdo basado en la igualdad de condiciones para toda la plantilla (tanto presente como futura), la empresa ha dado un giro de postura exigiendo graves contrapartidas que empeoran las condiciones laborales y dificultan la conciliación familiar".

La Dirección de Envases Universales Ibérica S.L.U. ha condicionado la firma del nuevo Convenio "a dos inaceptables exigencias":

Ampliación drástica de la flexibilidad: La empresa exige aceptar una ampliación de la flexibilidad de la jornada laboral hasta las 100 horas.

Renuncia a incrementos salariales de referencia: La alternativa que ofrece la Dirección es renunciar a los incrementos pactados en el Convenio Estatal de Industrias Metalgráficas (el de referencia para la compañía), ofreciendo tan solo un incremento del 1% con revisión al IPC real a final de año.

El Comité de Empresa advierte que aceptar esta última medida podría suponer "que algunos salarios de la plantilla queden por debajo del propio convenio de referencia sectorial, un claro retroceso en los derechos adquiridos".

LLAMAMIENTO Y ADVERTENCIA

El Comité de Empresa lamenta que la Dirección "bloquee y ningunee" el principio de igualdad de condiciones laborales de los futuros compañeros/as, un punto que la plantilla ya ha ratificado en dos ocasiones.

"Reafirmamos nuestra voluntad de diálogo y negociación, pero también nuestra firmeza en defender la igualdad, la estabilidad y los derechos de todas las personas trabajadoras presentes y futuras," señalan desde el Comité.

El Comité de Empresa de Envases Universales Ibérica S.L.U. insta a la Dirección a rectificar su postura de inmediato y a retomar las negociaciones con la "responsabilidad y respeto que merece la plantilla".

En caso de que la empresa "mantenga su actitud de bloqueo y no retome un camino real de negociación justa, el Comité de Empresa va a iniciar un calendario de movilizaciones y acciones de protesta en defensa de los derechos de la plantilla".