Completo programa de actividades para disfrutar de los espacios naturales durante el puente de mayo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a disfrutar del patrimonio natural riojano mediante un completo programa de actividades interpretativas incluidas en 'Pasea La Rioja'.

Estas iniciativas tienen como objetivo acercar a los participantes al conocimiento de los espacios naturales de la región, ofreciendo la oportunidad de descubrir distintos enclaves durante los días festivos del puente de mayo, incluyendo paseos interpretativos en San Román de Cameros, Enciso, Alfaro y San Andrés de Cameros.

La programación comenzará el viernes, 1 de mayo, con la actividad 'Permacultura y cosecha de agua en San Román de Cameros', organizada en el marco del Proyecto Sedimenta junto a la Asociación 'Permacultura Tehuantin'. La propuesta combina una charla introductoria sobre la erosión y el concepto de cosecha de agua con un paseo interpretativo por la zona intervenida, donde se podrán observar zanjas de infiltración, balsas de retención y el diseño en curvas a nivel, además de analizar el paisaje.

El sábado, 2 de mayo, se desarrollarán dos actividades. Por un lado, 'Guardianes del tiempo: fósiles en Enciso', una visita guiada de carácter paleontológico que incluye el Centro Paleontológico, el municipio de Enciso y su reloj autómata, y el yacimiento de Valdecillo, en donde los participantes tendrán la oportunidad de conocer tanto las huellas de los dinosaurios como las figuras de ellos a tamaño real.

Ese mismo día, en Alfaro, tendrá lugar la 'Mini ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas', una propuesta dirigida a público familiar que permitirá descubrir, desde el Centro de Interpretación de la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, la importancia de este enclave y observar una de las mayores colonias de cigüeña blanca de Europa.

Por su parte, el domingo, 3 de mayo, el programa se traslada a San Andrés de Cameros con la actividad 'La sierra con mirada de mujer'. Este paseo interpretativo recorre la memoria de la sierra camerana a través de sus espacios, su modo de vida tradicional y el papel fundamental de las mujeres, incluyendo la visita al Museo Etnográfico de la localidad al finalizar el paseo.