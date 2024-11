La comunidad universitaria está convocada este jueves a las elecciones al Rectorado de la UR

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad universitaria está convocada mañana, jueves 7 de noviembre, para las Elecciones al Rectorado de la Universidad de La Rioja, a las que concurren tres candidaturas encabezadas por Emilio Jiménez Macías, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática; Sandra Peña Cervel, catedrática de Lingüística Inglesa; y Eva Sanz Arazuri, catedrática de Didáctica de la Expresión Corporal.

El horario de votaciones es 10,00 a las 19,00 horas en la Sala de Juntas del Edificio de Rectorado.

La elección se realiza mediante sufragio universal y los resultados se ponderan de acuerdo con el peso que el sistema otorga a cada uno de los siguientes colectivos que forman parte de la Comunidad Universitaria:

Sector I) Profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Titulares de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores con título de Doctor. Censo: 277. Ponderación: 52%.

Sector II) Personal docente e investigador no doctor o que siéndolo no tenga vinculación permanente a la Universidad: Personal docente e investigador no incluido en el Sector I, incluyéndose en el mismo al personal investigador en formación y perfeccionamiento. Censo: 275. Ponderación: 14%.

Sector III) Estudiantes: Los alumnos matriculados en el curso en que se convocan las elecciones en cualquiera de los tres ciclos. Censo: 4.693. Ponderación: 22%.

Sector IV) Personal de Administración y Servicios: los funcionarios y el personal laboral de administración y servicios. Censo: 301. Ponderación: 12%.

En total, están llamadas a las urnas 5.546 personas.