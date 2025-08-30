La concentración de viviendas turísticas aumenta ligeramente el último año hasta 5,22 por km2 en La Rioja

Archivo - Cartel de Vivienda de Uso Turístico (VUT) - EUROPA PRESS - Archivo

La concentración de viviendas turísticas (VUTs) por kilómetro cuadrado habitado se redujo un -0,2 puntos en España durante el último año, pasando de 6,8 a 6,6 propiedades destinadas al alquiler turístico por km2 de media, con descensos destacados en Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Pontevedra, frente a repuntes en Málaga, Sevilla y Girona.

En La Rioja, por el contrario, la ratio subió, hasta 5,05 viviendas turísticas por km2 habitado, aunque lo hizo de manera muy leve con respecto al año pasado, solamente un 0,1 por ciento.

Así lo demuestra Mabrian, firma global de inteligencia turística y asesoría para destinos, en un estudio sobre la evolución interanual de la Concentración de la Oferta de Viviendas de Uso Turístico.

Con el objetivo de evaluar si las regulaciones autonómicas y regionales, junto con la entrada en vigor del Registro Único de Alquileres Turísticos, han contribuido a reducir la concentración de viviendas de uso turístico en España, Mabrian ha analizado la evolución interanual de la Concentración de la Oferta de Vivienda Turística en España, calculando el número de propiedades destinadas al alquiler vacacional disponibles en agosto de 2025 por cada kilómetro cuadrado poblado, excluyendo las áreas sin población ni oferta (como parques naturales) para las 50 provincias españolas.

Como explica Carlos Cendra, socio y Director de Marketing y Comunicación de Mabrian, "aunque el descenso medio de la concentración de la oferta de vivienda turística a nivel nacional es discreto, el comportamiento de este indicador por provincias muestra el efecto tanto de las regulaciones que han entrado en vigor recientemente como de los recursos dedicados, en todos los niveles de la administración, a monitorizar y regularizar esta oferta".

REDUCE ALICANTE, TENERIFE Y PONTEVEDRA.

El estudio de Mabrian revela que Alicante (-1,2 puntos), Santa Cruz de Tenerife y Pontevedra (-0,8 en ambos casos) son las provincias que más han reducido la concentración de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado desde agosto de 2024.

Alicante, segunda provincia con mayor proporción de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado habitado en España, el indicador pasa de 20 a 18,80 en un año; Santa Cruz de Tenerife, de 14,38 a 13,57; y Pontevedra, de 6,14 a 5,32.

En otras provincias con destinos de verano muy demandados, como Valencia, Tarragona, Murcia, Cantabria y A Coruña, el ratio de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado poblado también ha disminuido.

En cada kilómetro cuadrado, Valencia dispone de 11,34 viviendas turísticas de media; Murcia, de 6,58; Cantabria, de 5,05; y A Coruña, de 4,02.

Las provincias de Castellón (-0,6 puntos, con un ratio de 10,55) y Cádiz (-0,5 puntos, con un ratio de 13,36) también han reducido su concentración de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado habitado.

A ellas se suman Guipúzcoa, Baleares y Asturias, que bajan -0,4 puntos desde el pasado año, con proporciones de 8,07, 6,71 y 4,67 viviendas, respectivamente.

A nivel nacional, la concentración de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado poblado se ha reducido en -0,2 puntos, una disminución similar a la registrada en provincias como Las Palmas, Navarra, Huesca o Lugo.

REPUNTA MÁLAGA, SEVILLA Y GIRONA.

Entre las diez provincias con mayor proporción de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado habitado, solo Málaga (+0,4 puntos), Sevilla (+0,5) y Girona (+0,1) experimentan aumentos interanuales en este indicador.

Málaga, la provincia con mayor concentración de vivienda turística en España, alcanza 19,31 alquileres turísticos por kilómetro cuadrado; Sevilla, 12,49; y Girona, 11,40.

El resto de provincias muestra incrementos leves, como Granada, Vizcaya o Córdoba (+0,2 puntos interanual); o se mantienen estables, como Madrid y Barcelona, con 16,04 y 13,04 viviendas por kilómetro cuadrado habitado, respectivamente.

En otros destinos, el indicador sube muy ligeramente (+0,1 puntos): son los casos de Girona, Almería, Huelva o La Rioja, según Mabrian.