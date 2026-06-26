Concéntrico cierra su edición 2026 con el mayor nivel de inversión y colaboración internacional de su historia

La transformación del 'Arco de San Bernabé' en un gran traje regional de serrana abre una nueva edición de 'Concéntrico' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 12 edición de 'Concéntrico' ha concluido con el mayor nivel de inversión y colaboración internacional desde la creación del Festival. Durante seis días Logroño se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para la arquitectura, el diseño y la reflexión sobre el espacio público gracias a un programa que ha reunido más de veinte instalaciones, medio centenar de actividades y la participación de más de 200 profesionales, instituciones y colaboradores procedentes de más de veinte países.

Este 2026 ha registrado una elevada participación de público y una intensa programación distribuida por calles, plazas, patios, jardines y viñedos de la ciudad. El Festival de Arquitectura y Diseño también ha alcanzado una repercusión internacional sin precedentes con la presencia en Logroño de enviados especiales de algunos de los principales medios especializados del mundo, entre ellos Wallpaper*, ArchDaily, Designboom, Interni, STIRworld e Interior Design, además de medios nacionales como El País, ABC Cultural, La Vanguardia, AD España, RNE, Diseño Interior, Tectónica y Diariodesign.

Además, también los medios locales y las delegaciones en La Rioja de medios nacionales: Radio Rioja Cadena SER, Agencia EFE, Agencia Europa Press, Televisión Española, RNE, Onda Cero, Cope, diario La Rioja, larioja.com, nuevecuatrouno, El Día de La Rioja, La 7 Tv, TVR, Rioja2, Haro Digital, El Balcón de Mateo, entre otros.

Además de las excepcionales cifras que lo respaldan, Concéntrico ha reforzado este año su dimensión internacional gracias al apoyo de instituciones culturales de Europa, Norteamérica y Oriente Medio, una red de colaboración construida a lo largo de más de una década que sitúa a Logroño en los circuitos internacionales de producción, investigación y difusión de la arquitectura contemporánea.

Entre estos apoyos destaca Pro Helvetia, la fundación suiza para la cultura, que mantiene con Concéntrico una de sus colaboraciones internacionales más relevantes para la difusión de la arquitectura y el diseño suizos. Esta alianza ha permitido impulsar proyectos, intercambios y programas que consolidan al festival como una plataforma de referencia para la proyección internacional de la arquitectura suiza.

La edición de 2026 ha sido posible gracias a la colaboración de instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la mencionada Pro Helvetia, British Council, Institut Français, Goethe-Institut, Instituto Polaco de Cultura, Embajada de los Países Bajos, Graham Foundation, Ithra y numerosas entidades que han contribuido al desarrollo de instalaciones, actividades y programas públicos.

Más del 60 por ciento de los recursos que han hecho posible el festival proceden de instituciones, entidades y colaboradores internacionales, nacionales y locales que amplían los recursos aportados por la administración local y regional, una cifra récord que consolida su dimensión internacional. Este modelo permite transformar la inversión pública en atracción de financiación, conocimiento, talento y proyección para Logroño y La Rioja.

El impacto del Festival también ha tenido una traducción directa en el territorio. Los recursos captados han revertido en la contratación de empresas locales, la producción de instalaciones, la fabricación de elementos constructivos, los servicios técnicos, el alojamiento de participantes y visitantes, la restauración y otros servicios asociados al desarrollo del programa.

Desde su creación en 2015, Concéntrico ha conectado Logroño con los principales debates internacionales sobre arquitectura, diseño y ciudad. La edición de 2026 ha supuesto un nuevo paso en esta trayectoria al consolidar un proyecto cultural capaz de atraer inversión, generar actividad económica y reforzar la proyección internacional de Logroño y La Rioja.

Este impacto no sería posible sin la implicación de una amplia red de empresas y profesionales locales que participan cada año en la producción del Festival. Empresas como Construcciones Calleja, Montajes de Pedro, Reprocentro, Carpintería Zangroniz, Prosma, ArtWorks, Spigo Group o Gerardo Gorris, junto a numerosos proveedores, talleres, transportistas, instaladores y equipos técnicos de La Rioja, hacen posible materializar en pocas semanas proyectos desarrollados durante meses por participantes de todo el mundo.

Su conocimiento del terreno, su capacidad de adaptación y su compromiso con el proyecto convierten la proyección internacional de Concéntrico en actividad económica y oportunidades para el tejido profesional local.

Concéntrico está organizado por la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja y Javier Peña Ibáñez, fundador de la iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Cuenta con Garnica y Bodegas LAN como colaboradores principales.

El proyecto suma el apoyo de más de 30 instituciones y entidades como Ministerio de Cultura, Goethe-Institut, Instituto Iberoamericano de Finlandia, Institut français, Wallonie-Bruxelles Architectures, Embajada de Países Bajos, Istituto Italiano di Cultura, Instituto Rumano de Cultura, Instituto Polaco de Cultura, British Council, Embajada de Suiza para España y Andorra, Foro Cultural de Austria, Cortizo, Consejo Superior de Arquitectos de España, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Fundación Arquia, Instituto Cervantes, Universidad de Nebrija, Cesuga Centro Universitario, Fundación Daniel & Nina Carasso, Norman Foster Institute, Ayuntamiento de Madrid o Esdir.