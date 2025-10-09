Concepción Arruga y Adolfo Alonso toman posesión en Parlamento como nuevos miembros del Consejo Consultivo de La Rioja

Concepción Arruga y Adolfo Alonso han tomado posesión en Parlamento como nuevos miembros del Consejo Consultivo de La Rioja - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hemiciclo del Parlamento regional ha acogido este jueves el acto de posesión de Concepción Arruga Segura y Adolfo Alonso de Leonardo-Conde como nuevos miembros del Consejo Consultivo de La Rioja, tal como se aprobó en sesión plenaria celebrada el pasado 18 de septiembre.

La presidenta de la Cámara autonómica, Marta Fernández Cornago, ha abierto el acto deseándoles "el mayor de los éxitos y el oportuno acierto en esta encomiable tarea que hoy iniciáis".

Fernández Cornago se ha mostrado convencida de que los nuevos miembros del Consejo Consultivo "pondréis todo vuestro conocimiento, experiencia y mirada crítica al servicio de dicha institución".

Asimismo, ha aprovechado la ocasión "para poner de relevancia la importancia del Consejo Consultivo". "Y es que, en un sistema democrático como el nuestro, la solidez de las instituciones es clave y la labor del Consejo Consultivo es fundamental", ha añadido.

Fernández Cornago ha concluido su intervención deseándoles "un exitoso trabajo al servicio de La Rioja y de los riojanos".

A continuación, ha tomado la palabra el letrado-secretario general del Consejo Consultivo de La Rioja, Ignacio Serrano, quien ha dado lectura a los decretos de nombramiento.

En primer lugar, ha tomado posesión Concepción Arruga Segura, quien ha elegido la fórmula del juramento; y a continuación, Adolfo Alonso de Leonardo-Conde, que se ha decantado por la promesa. Ambos han recibido la medalla de este órgano de manos del presidente del Consejo Consultivo de La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz.

El acto ha estado presidido por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y ha contado con la asistencia del consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez; los miembros de la Mesa del Parlamento; el expresidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja y miembro del Consejo de Estado, Pedro Sanz; portavoces de grupos parlamentarios y otros miembros del Consejo Consultivo.