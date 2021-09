Los conciertos de Scarlett Rose, Fabio Laseca y All I Have to say, este domingo en el certamen de Parrilla Slow

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de Scarlett Rose, Fabio Laseca y All I Have to say abren mañana domingo, a las 21,00 horas, el Parrilla Slow en la Plaza del Parlamento de Logroño, un certamen musical que acoge a grupos jóvenes de la ciudad a los que se les da la oportunidad de tocar dentro de la programación de San Mateo.

El Parrilla Slow integra en total nueve conciertos de grupos jóvenes representantes de estilos musicales tan diversos como el jazz, el rap, el soul o el trap, entre otros. Las actuaciones se celebrarán en la Plaza del Parlamento los días 19, 20 y 21 de septiembre, de 21,00 a 23,30 horas.

Además de la actuación de mañana de Scarlett Rose, Fabio Laseca y All I Have to say, el Parrrilla Slow ofrece el lunes 20 los conciertos de Sisifo, DDRey y del grupo La Cosecha Mestizaje Band; y se cerrará el martes 21 con los conciertos de Rhá, Mariet y Dubinci Sound.

Los nueve grupos y solistas participantes que componen el cartel de conciertos jóvenes de San Mateo de este año han sido seleccionados entre las 21 propuestas que se presentaron a la convocatoria pública que se realizó el pasado mes de julio, a través de las redes de Infojoven y por mail, a los contactos registrados en el estudio de grabación de la Gota.

La Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Logroño organiza desde hace más de 20 años estos conciertos de San Mateo con grupos jóvenes de música de la ciudad. Estas actuaciones se han convertido con el tiempo en una cita obligada para los grupos y también para el público joven.

Este año el tradicional certamen Parrilla Rock, debido a las restricciones derivadas de la pandemia, se ha reconvertido en Parrilla Slow, adaptando el formato y los estilos a un tipo de música adecuado para ser escuchada sentados: jazz, rap, dj, trap, soul, autor, etc.

El objetivo de esta iniciativa es promocionar a los jóvenes músicos de la ciudad y dar a conocer sus trabajos entre la juventud y el público en general para que tengan mayor repercusión, así como ofrecer una alternativa cultural a la juventud en San Mateo.

Una demanda unánime entre los jóvenes músicos es formar parte de la oferta cultural de las Fiestas de San Mateo y los conciertos del Parrilla son para los grupos de música de la ciudad una oportunidad única para que se les oiga y se les vea.

Esta actividad se realiza sin interrupción desde hace más de veinte años y en cada evaluación se repite una aspiración por parte de los grupos locales, el objetivo de aumentar la calidad y la participación para que estos conciertos tengan mayor repercusión.