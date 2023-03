La consejera de Igualdad de La Rioja señala que la gestación subrogada "es una explotación" y en España "es ilegal"

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja, Raquel Romero, ha señalado sobre la gestación subrogada que "no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Supremo es una ilegalidad, es una explotación de las mujeres y de las criaturas que vienen al mundo en esas condiciones", por lo que recordado que "en España es ilegal".

Romero ha sido preguntada, antes de participar en la presentación de la Estrategia Regional 'La Rioja 2030', por los medios de comunicación sobre la gestación subrogada, después de que este miércoles se conociera la decisión de Ana Obregón de tener un bebé por gestación subrogada en Estados Unidos.

"Yo abogo porque no se produzca en ninguna parte del mundo, y que las personas en España sepan que no deben hacerlo, ni recurrir a este técnicas de reproducción asistidas, hay otras formas de cumplir ese deseo, que no derecho, de ser padre o madre".

Ha recordado que desde la Consejería de Igualdad "lo tenemos muy claro, y así lo hemos puesto, a través de una enorme pancarta, en las ventanas de mi despacho" sobre que es una práctica ilegal.