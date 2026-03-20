La Consejería de Salud estima en un 10 por ciento el seguimiento de la huelga de médicos este viernes

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LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha estimado en un 10 por ciento el seguimiento de la huelga de médicos este viernes. Han señalado que de un total de 1.361 médicos entre Atención Primaria, hospitales y Fundación Rioja Salud -sin contabilizar servicios mínimos, vacaciones o bajas-, 135 facultativos han secundado la convocatoria.

En el ámbito de Atención Primaria, se han suspendido en torno a 820 asistencias. En Atención Hospitalaria, se han suspendido 39 consultas externas lo que supone 1.170 atenciones / pacientes.

En quirófanos se habían programado 22 intervenciones, de las cuales se han suspendido 8, mientras que en pruebas diagnósticas se han programado 40 pruebas diagnósticas, de las cuales se han suspendido 18.