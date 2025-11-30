El Consejo de Infancia de Logroño se compromete a que "los niños y niñas participen de la vida de la ciudad"

Actuación de los alumnos de la Escuela Municipal de Música en la celebración del Día de la Infancia y de las Ciudades Educadoras - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Infancia de Logroño se compromete a que "los niñas y niñas participen de la vida de la ciudad", así como a que "su voz sea escuchada", sin olvidar el "enseñarles sobre sus derechos y ayudarlos a que se conviertan en personas responsables que sepan cómo defenderse de lo que les corresponde".

Estas son algunas de los compromisos que han verbalizado dos integrantes del Consejo durante la celebración del Día de la Infancia y el Día Internacional de las Ciudades Educadoras, que se ha desarrollado en el parque de Gallarza. En el mismo han participado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la concejal de Alcaldía, Celia Sanz, y la edil de Infancia y Juventud, Laura Lázaro.

Antes de leerse la declaración por este día, los alumnos de la Escuela Municipal de Música han interpretado la Canción de la Ciudad Educadora, y posteriormente 'El Himno de la Alegría'. El Día de la Infancia y el Día Internacional de las Ciudades Educadoras, se ha desarrollado bajo el lema 'LOgroño, LO creamos todos'.

Posteriormente, en el documento han destacado que "celebramos que nuestra ciudad es un lugar donde todos podemos aprender y crecer, y todos, incluso los más pequeños, tienen una voz muy importante". Han señalado que el lema tiene el significado que "todos, sin importar nuestra edad, tenemos un papel muy importante para que Logroño sea un lugar mejor para vivir. Los niños y niñas, además de aprender y jugar, también tienen derecho a ser escuchados y a formar parte de las decisiones que se toman en la ciudad".

Ante ello, se han comprometido a "escuchar y dar voz a los niños y niñas, porque sus opiniones son muy importantes para mejorar la ciudad", así como "incluir a todos los niños y adolescentes, incluso a aquellos que tienen más dificultades para que nuestra ciudad sea un lugar más justo y solidario para todos".

Además, han señalado que queremos "enseñarles sobre sus derechos y ayudarlos a que se conviertan en personas responsables que sepan cómo defender lo que les corresponde"; "fomentar el diálogo entre todas las edades, para que niños, adultos y abuelos podamos entendernos y trabajar juntos por una ciudad mejor; y, finalmente, se comprometen a "apoyar actividades divertidas y educativas, donde los niños y adolescentes puedan aprender, compartir y hacer cosas que les ayuden a crecer como personas y como ciudadanos responsables".

A continuación, ha tomado la palabra Escobar destacando que "como bien han dicho en la declaración, la ciudad es cosa de todos, es un proyecto permanente de convivencia, pero que siempre hay cosas por mejorar".

La jornada ha incluido talleres, actuaciones musicales, actividades participativas, una chocolatada y la lectura de la declaración institucional. También se ha ofrecido un concierto de la banda de la Escuela Municipal de Música.

TALLERES COLABORATIVOS

Durante toda la mañana se han ofrecido diversos talleres y propuestas participativas:

Taller 'La Infancia al Mando de la Ciudad': Entrega simbólica del Bastón de Mando de la ciudad a los niños y niñas, como reconocimiento de su papel en la construcción de una ciudad más amable y sostenible.

Taller Intergeneracional 'Juegos de Antes, Juegos de Siempre': Un espacio de encuentro entre generaciones para compartir formas de juego tradicionales y contemporáneas.

Taller 'Cometas de Mariposa: Volando la Ciudad': Creación de cometas con forma de mariposa, donde cada participante escribirá mensajes y compromisos sobre cómo mejorar la ciudad. Las cometas se elevarán de forma conjunta como símbolo de sus voces compartidas.

Taller 'Construyamos Nuestra Ciudad Ideal': Diseño y creación colectiva de una maqueta o mural que represente la ciudad soñada por los niños y niñas de Logroño.

El programa incluye también un punto de información del Consejo de Infancia y Adolescencia de Logroño, en el que sus propios miembros han dado a conocer las acciones que realizan y donde se recogerán ideas de mejora para la ciudad. Además, los niños y niñas del Consejo de Infancia han repartido camisetas a los participantes en los talleres.