Convocada la quinta edición de los Premios de Creación Artística, dotado con 30.000 euros en 6 premios

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la convocatoria para la concesión de los galardones de la quinta edición de los Premios de Creación Artística. Unos galardones que van destinados a producciones nuevas, originales e inéditas de las artes literarias, escénicas, plásticas, musicales y audiovisuales.

La nueva convocatoria está dotada con 30.000 euros que serán repartidos entre seis premios de 5.000 euros cada uno, gratificación que sería compatible con otras ayudas o galardones.

La portavoz del Equipo municipal, Celia Sanz, ha indicado que las modalidades serán las siguientes:

Artes escénicas: creación y producción de obras de teatro, coreográficas, textos dramatúrgicos, performances, actuaciones circenses, etc.

Artes plásticas: obras de dibujo, pintura, ilustración, grabado, escultura, instalaciones, fotografía, arte urbano, diseño y otros lenguajes plásticos.

Artes musicales: creación, composición y grabación de obras musicales de cualquier género.

Artes literarias: creación de obras en cualquier género literario, como la novela, el cuento, la poesía, la literatura infantil y juvenil, el ensayo, la crónica periodística, etc. Artes audiovisuales: creación y producción de obras audiovisuales, de ficción y no ficción (documentales), de animación, redacción de guiones, etc.

Los proyectos premiados han de ser de nueva creación, originales e inéditos; así como desarrollarse en el año 2025. Podrán concurrir es necesario haber nacido o estar empadronado en Logroño (con una antigüedad mínima de seis meses ininterrumpidos en el momento de la publicación de la convocatoria); tener una edad igual o superior a 18 años en el momento de presentar la solicitud; y no haber obtenido premio en cualquiera de las dos convocatorias anteriores de estos galardones.

El plazo para la presentación de las solicitudes se establecerá en la convocatoria que se publique en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja.

El modelo oficial de solicitud, así como y el resto de los anexos se encuentran disponibles en la web del Ayuntamiento de Logroño, dentro del espacio de la Concejalía de Cultura (subapartado 'Formularios y solicitudes).

Podrán presentarse de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Logroño o en cualquiera de los registros autorizados; o a través de la sede electrónica del Consistorio o del Registro Electrónico del Punto de Acceso General del Estado.