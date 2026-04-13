Convocado el XXIV Certamen Internacional de Pintura Peña Taurina 'El Quite', dotado con 2.000 euros

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto al presidente de la Asociación Cultural Peña Taurina 'El Quite' de Logroño, Alejandro Lerena,presenta el XXIV Certamen de Pintura de la Peña El Quite - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto al presidente de la Asociación Cultural Peña Taurina 'El Quite' de Logroño, Alejandro Lerena, han presentado esta mañana una nueva edición del Certamen Internacional de Pintura 'El Quite', que alcanza ya su vigésimo cuarta convocatoria.

Organizado por la Asociación Cultural Peña Taurina 'El Quite', el certamen cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, y se consolida como una cita destacada dentro del panorama artístico vinculado a la tauromaquia.

Durante la presentación, la concejala de Cultura ha destacado el valor cultural de esta iniciativa: "Este certamen forma parte del compromiso de la ciudad con la promoción artística y con el apoyo a propuestas que mantienen vivas nuestras tradiciones" y ha añadido el valor de este concurso que "a lo largo de sus ediciones, ha logrado atraer a creadores de distintos puntos del país, consolidándose como un espacio de encuentro entre artistas y público en torno a una temática muy arraigada en nuestra cultura".

El certamen mantiene un único premio de 2.000 euros en metálico para la obra ganadora, gracias a la colaboración institucional del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. El plazo de presentación de obras finalizará el próximo 8 de septiembre.

Los participantes deberán enviar una imagen de su obra, junto con la ficha técnica, un breve texto explicativo y su currículum artístico, a través de correo electrónico o postal. Un jurado especializado realizará una preselección de las obras recibidas. Las piezas seleccionadas deberán ser remitidas físicamente a Logroño y formarán parte de una exposición que podrá visitarse durante la segunda quincena de septiembre en el Ayuntamiento, coincidiendo con las fiestas de San Mateo.

XXIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA PEÑA TAURINA 'EL QUITE'

Podrá participar cualquier creador plástico cuya obra esté relacionada con la temática taurina. Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras, que deberán ser originales, inéditas y firmadas. La técnica y el estilo serán libres, si bien no se admitirán trabajos realizados con materiales peligrosos ni obras generadas mediante inteligencia artificial. Las bases completas pueden consultarse en la web: www.elquite.wordpress.com.