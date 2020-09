La hostelería riojana protesta este miércoles porque "no somos el problema, somos parte de la solución"

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La hostelería riojana protestará este miércoles 9 ante la situación de un sector que, como ha afirmado esta mañana el presidente de Hostelería Riojana, Francisco Martínez Bergés, "no somos el problema, sino que somos parte de la solución" frente a la crisis sanitaria por el coronavirus.

Como ha recalcado Bergés, "nos unimos a la convocatoria que se ha hecho desde Hostelería de Madrid, primero, y luego, desde Hostelería de España" por la situación del sector, un paro de 10 minutos, entre las 11 y las 11,10 horas, en los que "nos concentraremos en las puertas de los locales aplaudiendo, con música, con cacerolas, lo que sea para hacernos oír".

Unas concentraciones ante las que piden "perdón por dejar de servir" a los clientes, a quienes, con todo, hacen también un llamamiento a unirse, lo mismo que a otros sectores afectados por la pandemia, como el ocio nocturno, turismo, distribución o proveedores, "porque todos estamos afectados, la hostelería es una prioridad para el país".

"No somos los culpables de los rebrotes que están surgiendo. Todo lo que se dice y todas las normas que se están dando nos culpan a la hostelería en primer lugar, y nos negamos a que esto siga siendo de esta manera. Llevamos más de 15 días cerrados en muchos sitios de España y los brotes van a peor", ha criticado Martínez Bergés.

En este sentido, ha reseñado que "ya hay autoridades en otros países que están pidiendo a sus ciudadanos que, en vez de reunirse en sus casas o hacer botellón, que vayan a locales regulados y con todas las medidas sanitarias". "Es que, en vez de ser el problema, somos parte de la solución. Hay que dejar de culpar a la hostelería", ha subrayado.

El presidente del sector hostelero riojano ha asegurado que "la hostelería está al límite de su capacidad de supervivencia durante esta pandemia que amenaza el cierre de un 50% de los locales", ante lo que ha reclamado "un rescate de las empresas y de este sector tan importante de nuestra economía y de nuestro estilo de vida".

Y es que "el sector ha llegado al límite del aguante tras varios meses cerrado, numerosas resoluciones que limitan su actividad o incluso la clausuran", como es el caso especialmente del ocio nocturno, un sector que, según las cifras de Martínez Bergés, "estima el 80% de sus locales será difícil su reapertura".

Por eso, ha apelado a "salvar las empresas" de hostelería con un "rescate". En este sentido, ha señalado que este plan de rescate al sector hostelero pasaría "por la ampliación de los ERTEs mientras dure el COVID, porque, sin los ERTEs, se cierran las empresas, sin empresas no hay empleo y sin empleo, no hay impuestos y solo hay pobreza y hambre, no lo vamos a permitir".

También ha señalado la necesidad de "la ampliación de los préstamos ICO, bonificaciones fiscales a los alquileres, tasas e impuestos municipales, un tratamiento fiscal adecuado a la situación de gravedad, estímulos a la demanda, como bonos de activación para destinar al consumo, un IVA superreducido u un plan estratégico al turismo y la gastronomía".

RECURSOS.

Como ha ahondado el secretario general de Hostelería Riojana, Miguel Angel Librada, "el sector riojano ha soportado ya desde junio cuatro resoluciones administrativas por parte del Gobierno de La Rioja", con criterios "muy poco transparentes y confusos".

"Nos están volviendo locos con los aforos y la burocracia hace que casi no merezca la pena pedir ayudas. Además, no ha existido ninguna coordinación con el sector para todas las resoluciones. Queremos criterios claros y firmes y que se nos deje trabajar", ha recalcado Librada.

Por ello, ha apuntado que "se presentó un recurso de impugnación el pasado 22 de agosto" e incluso ha añadido que el sector se plantea "reclamar responsabilidades patrimoniales por los agravios que se ha hecho al sector en relación con otros" y un nuevo recurso contra la resolución del 1 de septiembre, "con una nueva reducción de aforos, con un máximo de 30 personas en el interior y 50 personas en terraza".

La situación "dramática" que vive el sector "nos lleva a solicitar la exoneración de impuestos y tasas municipales "que se están dando en otros ayuntamientos y que aquí no se tiene en cuenta" y ayudas directas para su mantenimiento.

"El 9 de septiembre el sector, propietarios, empleados y clientes saldrán a la calle en una nueva protesta. La hostelería pedimos coordinación y colaboración con las autoridades sanitarias para trabajar conjuntamente en la gestión higiénico sanitaria que sea necesaria. Mientras, están cambiando la forma de vida de este país", ha concluido Martínez Bergés.