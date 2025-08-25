Cortado temporalmente el acceso a Villamediana por la LR-250 a causa de las obras en la Autovía A-68

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El acceso a Villamediana de Iregua por la LR-250 estará cortado temporalmente al tráfico desde mañana, martes 26 de agosto, y durante tres días a causa de las obras de ejecución de la Autovía A-68.

En concreto, se trata del corte temporal de la LR-250 desde la Glorieta de Puente Madre en el punto kilométrico 1+000 hasta el 2+000, debido a trabajos de ejecución de extendido de la capa de firmes de rodadura. Este desvío se enmarca en los trabajos de ejecución de las Obras Autovía A-68, en el tramo Arrúbal-Navarrete.

Se prevé que el corte dure tres jornadas. Comenzará mañana, martes 26 de agosto, desde las 8:00 horas y durará hasta el jueves, 28 de agosto, a las 23:59 horas.

Se propone como itinerario alternativo a la LR-250 para acceder a Villamediana desde Logroño el acceso por la Calle Avenida de Los Templarios cruzando el puente nuevo ejecutado sobre la AP-68.

Debido a las características de este vial, solo estará permitida la circulación en un único sentido

En cuanto al acceso a Logroño desde Villamediana se propone como alternativa la LR-255 que une la actual LR-250 desde la glorieta de Villamediana de Iregua con Alberite, y desde Alberite conectar a la Avenida de Madrid a través de la LR-254 en Lardero.