El corte de la vía entre Logroño y Miranda los fines de semana comenzará el sábado 22 de noviembre

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El corte de la vía entre Logroño y Miranda de Ebro durante los fines de semana alternos hasta finales de 2026 comenzará el sábado 22 de noviembre y no este 8 de noviembre como se anunció inicialmente. Finalmente, el cierre de la línea se llevará a cabo durante 27 fines de semana, una medida necesaria para acometer las obras de modernización de los sistemas de electrificación que está llevando a cabo Adif en la infraestructura.
Adif está realizando trabajos de renovación de la catenaria, una inversión de más de 21 millones de euros, entre Logroño y Miranda. Las obras son compatibles con la circulación ferroviaria la mayor parte de la semana, pero obligan a cortar el tráfico de trenes algunos fines de semana.
Estos cortes empezarán el sábado 22 de noviembre y se prolongarán durante 27 fines de semana hasta el 13 de diciembre. Renfe ha preparado un servicio de transporte alternativo por carretera para esos fines de semana, puesto que se verán afectados sus trenes Alvia que unen la capital riojana con Bilbao y Barcelona y sus Intercity que conectan Logroño con Madrid a través de Miranda de Ebro.
La operadora ha programado más de 300 servicios de autobús. Servicios afectados: Tren Alvia 437 Bilbao (15,18 horas)- Logroño (17,51 horas)-Barcelona (22,13 horas). Y tren sinergiado 37437 (Miranda-Zaragoza). Se circulará por carretera de Bilbao a Miranda y Logroño y en tren de Logroño a Barcelona.
Tren Alvia 438 Barcelona (8,50 horas)-Logroño (12,53 horas)-Bilbao (15,44 horas). Y tren sinergiado 37438 (Zaragoza-Miranda). Se circulará en tren de Barcelona a Logroño y por carretera de Logroño a Miranda y Bilbao.
Tren Intercity 4687 Madrid (8,40 horas)-Logroño (12,41 horas). Se circulará en tren entre Madrid y Miranda de Ebro y por carretera entre Miranda y Logroño.
Tren Intercity 4786 Logroño (16,12 horas)-Madrid (20,15 horas). Se circulará por carretera entre Logroño y Miranda de Ebro y en tren entre Miranda y Madrid. Fines de semana en que está previsto el corte ferroviario: En 2025: 22-23 de noviembre / 13-14 de diciembre.
En 2026: 10-11 y 24-25 de enero / 7-8 y 21-22 de febrero / 21-22 de marzo / 4-5, 18-19 y 25-26 de abril / 2-3, 16-17 y 30-31 de mayo / 27-28 de junio / 4-5, 18-19 y 25-26 de julio / 1-2, 15-16 y 29-30 de agosto / 12-13 y 26-27 de septiembre / 10-11 y 24-25 de octubre / 21-22 y 28-29 de noviembre / 12-13 de diciembre.