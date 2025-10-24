CPAR afirma que Lardero "sufre el aumento del precio de la vivienda debido a los retrasos en la concesión de licencias"

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC La Rioja), integrada en la FER, advierte de que "los continuos retrasos en la aprobación de licencias de obra y de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Lardero están provocando un incremento innecesario en los costes de la vivienda nueva, dificultando el acceso a la misma para muchos ciudadanos y ralentizando el desarrollo urbanístico del municipio".

Estos retrasos suponen, "por un lado, un aumento de los costes de financiación de las viviendas, ya que los plazos de ejecución se dilatan de forma artificial, generando mayores intereses y gastos financieros". Por otro lado, los futuros propietarios "se ven obligados a seguir pagando durante meses el alquiler de su vivienda actual mientras esperan poder acceder a su nuevo hogar, lo que representa un coste adicional e injustificado para las familias", ha añadido la Asociación.

Han recordado que "se trata de una situación que se arrastra desde el año 2022, cuando comenzó la actual etapa del arquitecto municipal, y que ha continuado desde entonces con corporaciones de distinto signo político. El origen del problema está perfectamente identificado: los retrasos sistemáticos en la aprobación de proyectos y licencias por parte del arquitecto municipal. Sin embargo, son los responsables políticos del Ayuntamiento quienes deben asumir su responsabilidad y adoptar medidas efectivas para poner fin a esta situación que lastra el desarrollo de Lardero".

El retraso en la tramitación de las licencias municipales "está encareciendo de manera artificial el precio de la vivienda nueva en Lardero". Además, "está retrasando la salida al mercado de nuevas promociones en uno de los municipios con mayor potencial de crecimiento poblacional de La Rioja". Este cuello de botella administrativo "impide que la oferta de vivienda crezca al ritmo que demanda la ciudadanía, y limita la llegada de nuevos vecinos y proyectos al municipio".

Desde CPAR, "se hace un llamamiento a los responsables políticos de Lardero, y a los del conjunto de La Rioja, para que tomen las riendas y actúen con decisión frente a los problemas de burocracia que afectan al sector de la construcción y promoción", han apuntado.

"Si realmente quieren llegar a las próximas elecciones municipales de 2027 con los deberes hechos en materia de vivienda, es imprescindible que agilicen los procedimientos administrativos y garanticen un marco de gestión eficiente, transparente y previsible", ha comentado CPAR.

Finalmente, han señalado que "la falta de agilidad administrativa no solo perjudica al sector empresarial, sino que encarece el acceso a la vivienda para los ciudadanos y compromete el crecimiento sostenible de Lardero. Es hora de pasar de las palabras a los hechos".