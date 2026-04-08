El CRA Cameros Nuevos realiza un encuentro con solistas de la Orquesta Sinfónica de Madrid

PRIMER ENCUENTRO DE NIÑOS DEL MEDIO RURAL CON SOLISTAS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID - POSADA DE URRECI

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Rural Agrupado CRA de Cameros Nuevo, ha sido seleccionado de entre todos los que componen la red Nacional, para la realización de un innovador proyecto piloto de convivencia musical. La Orquesta Sinfónica de Madrid, con su fundación (Fundación Arbós) ha apostado en este caso por un proyecto social y de convivencia único bautizado como 'Insieme'.

Del 9 al 12 de abril, Sime Galduf, profesor de la OSM junto con compañeros de la Orquesta Sinfónica de Madrid, realizará una actividad conjunta (INSIEME) con el CRA de Cameros Nuevo.

La actividad pedagógica se realizará en las instalaciones del CRA de Torrecilla. El proyecto culminará con un concierto- convivencia Insieme en Aldeanueva de Cameros de los profesores de la OSM junto a alumnos del CRA, familias, amigos y gente que desee pasar un día especial. La entrada es libre.

Los músicos que han apostado por esta iniciativa tan novedosa son: Ildefonso Moreno Martín, Solista de Clarinetes; Jorge Monte de Fez, Solista de Trompa; Simeón Galduf Correa, Solista de Trombón; Simon Veis, Solista de Violoncello; Sonia Agnieszka Klikiewicz, Solista de Violín; Olga González Cárdaba, Solista de Viola. Para más información: Luis Birigay: 629.