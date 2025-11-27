Cruz Roja forma en Primeros Auxilios Psicológicos; "Los daños emocionales son igual de importantes que los físicos"

Cruz Roja forma a los cuerpos de emergencia en Primeros Auxilios Psicológicos en La Rioja - CRUZ ROJA

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha impartido este jueves un curso de Primeros Auxilios Psicológicos destinado a los distintos cuerpos de emergencia de La Rioja, con el objetivo de mejorar la atención emocional en situaciones críticas. En las emergencias "solemos centrarnos en los daños físicos, pero los daños emocionales son igual de importantes", han informado.

Estos no solo se presentan en grandes catástrofes, sino también en intervenciones diarias que realizan los equipos de primera respuesta. La primera atención emocional la proporcionan estos profesionales hasta la llegada del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias especializado en apoyo psicosocial.

El Equipo Psicosocial de Cruz Roja en La Rioja trabaja desde 2003 atendiendo emergencias, catástrofes y situaciones de impacto emocional. Durante 2024 fue activado en 247 ocasiones, de las cuales 245 correspondieron a intervenciones de emergencia. El 45% de los avisos estuvo relacionado con la atención a personas afectadas por un fallecimiento y un 13% con conductas suicidas.

A esta formación han asistido una treintena de personas vinculadas a los servicios de emergencia, entre ellos bomberos, policías, personal sanitario y voluntariado de intervención, quienes en muchas ocasiones son los primeros en proporcionar apoyo emocional en situaciones críticas.

El curso, impartido por Begoña Aquesolo, psicóloga experta en intervención psicosocial, ha enseñado a los equipos cómo acompañar emocionalmente a las personas afectadas, qué decir y qué evitar en momentos de crisis. La formación ofrece herramientas para reducir el impacto emocional y prevenir secuelas psicológicas, además de abordar el autocuidado de los intervinientes.

La apertura ha contado con la participación de Javier Leorza, responsable autonómico de Socorros y Emergencias, quien ha recalcado la importancia del convenio entre el Gobierno de La Rioja y Cruz Roja en materia de Protección Civil para el mantenimiento de los equipos de respuesta inmediata ante emergencias.

Por su parte, Begoña Aquesolo ha destacado la importancia de integrar la atención emocional en la respuesta ante emergencias, reforzando el papel clave del ERIE Psicosocial en la comunidad. "En emergencias, la primera atención emocional es clave. Este curso enseña cómo acompañar y comunicar de manera adecuada para no agravar el impacto psicológico en las personas afectadas".