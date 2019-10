Cs pide "claridad" y "concisión" a Cacho sobre el criterio a realizar en materia de conciertos educativos

Publicado 21/10/2019 11:22:12 CET

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Belinda León, ha exigido al consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, que sea "claro" y "conciso" con el criterio que se va a realizar en materia de conciertos.

Ha sido en una comparecencia de prensa en la que ha recordado que su formación va a interpelar al titular de Educación sobre este motivo el jueves en el pleno del Parlamento riojano.

Todo ello, porque según ha reconocido León en su formación "estamos preocupados por lograr seguridad y tranquilidad entre las familias que a día de hoy están inquietas porque el Gobierno de Concha Andreu no ha concretado cómo va a ser la transición al nuevo modelo ni si los conciertos educativos se verán afectados a lo largo de este curso o de los siguientes".

La parlamentaria del partido 'naranja' ha recordado que Cacho, en la comparecencia ante la Comisión de Educación, comunicó que su departamento iba a realizar un cambio en el modelo educativo. Ante ello, y atendiendo que "el cambio lleva implícito unas diferencias notables entre lo que el Gobierno propone y lo que actualmente existe, y por supuesto todo ello conllevará unos elevados costes, queremos conocer los criterios que le van a guiar".

Además, ha indicado que Ciudadanos pedirá un estudio para comprobar cuáles son realmente las necesidades educativas relativas a las estructuras y recursos actuales que tiene La Rioja y la eficiencia del gasto en las mismas. "Queremos demostrar la complementariedad y necesidad de la escuela concertada con la pública, no como un sistema superior sino complementario e igualmente necesario para continuar formando a nuestros hijos", ha reseñado León.

En este punto, ha indicado que "tenemos ejemplos como en Villamediana donde no sabemos en qué estado se encuentra esta solicitud del nuevo instituto; en Haro donde la demanda de solicitudes de matriculación de nuevos alumnos está obligando a redirigir alumnos desde los centros público al centro concertado; y en La Rioja Baja donde escolares que utilizaban los autobuses de la consejería ahora ya no pueden no pueden montarse porque, según Educación, no hay plazas suficientes".

Para León "hay muchas irregularidades y mucho desconocimiento". Por lo que para concluir ha apuntado que "desde Ciudadanos queremos expresar que siempre estaremos del lado de las familias y de su libertad para elegir la educación y el centro que prefieran para sus hijos".