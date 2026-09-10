CSIF califica al Gobierno de La Rioja "como el peor enemigo de los empleados públicos"

LOGROÑO, 10 (EUROPA PRESS)

El sindicato CSIF lamenta "la falta de credibilidad y el perjuicio contínuo que el Gobierno de La Rioja y concretamente del consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, como responsable de la gestión y negociación colectiva con los empleados públicos dependientes del ejecutivo regional llevan realizando en esta legislatura".

Para el sindicato "es aberrante que sea el propio Gobierno el que pone más trabas y palos en las ruedas para que sus trabajadores tengan mejoras económicas, laborales y puedan desarrollar todo su pontencial en una carrera profesional dentro de la Administración en la que están trabajando y que conocen de primera mano".

CSIF lleva años exigiendo en las mesas de negociación que se tenga en cuenta a los empleados públicos que desarrollan su trabajo dentro de la Administración riojana para que puedan mejorar y promocionar en sus puestos de trabajo y con ello, que la eficacia y la eficiencia sean la base del trabajo en la Administración Pública.

Una de las exigencias que CSIF lleva años reclamando" es que se establezcan unos criterios que faciliten los procesos de promoción interna que es lo que se pretendía con la firma del acuerdo para el desarrollo de los procesos de promoción interna incentivando la carrera de los empleados públicos aunando experiencia y conocimiento".

Tal y como se desarrollan hoy en día y como muestran los resulados de las últimas convocatorias, las plazas siguen quedando vacantes resultando un "engaño" a las expectativas de los funcionarios.

CSIF propone que "desaparezan de las promociones internas todo tipo de ejercicio que conlleve una interpretación subjetiva por parte del tribunal para evitar que se produzcan resultados tan nefastos como los que se dieron en la última promoción interna vertical del cuerpo técnico de la Administración general en la que sólo se cubrieron 2 de las 19 plazas convocadas o en el segundo examen de promoción interna al cuerpo de técnico en el que había preguntas que estaban fuera del temario de la convocatoria".

Otras de las iniciativas planteadas por CSIF es que una vez agotadas las listas de espera que se generan después un proceso selectivo, las plazas vacantes se oferten primero a los empleados públicos fijos y no a los demandantes de empleo incritos en las oficinas del paro.

"Esto supone un gran perjuicio en el desarrollo del trabajo diario ya que las personas que llegan del paro no conocen el trabajo que tienen que desarrollar y los que lo están desempeñando son trasladados a otros puestos, teniendo que reorganizar constantemente áreas, servicios y departamentos con la paralización que ello supone".

Las promociones internas por concurso a las que se había comprometido el Gobierno (del cuerpo de subalterno a auxiliar administrativo, de administrativo a gestión y de gestión a técnico) tampoco se han desarrollado y para una mejora que se impuso, que fue la posibilidad de teletrabajo, "en los últimos meses el consejero se ha dedicado a denegarlo o a poner inmumerables trabas en su concesión".

"Todo esto es un claro ejemplo de la pésima gestión de personal del Gobierno de La Rioja que se califica como incumplidor, del que no se puede fiar ya que su falta de palabra es la base de sus negociaciones y el peor enemigo para sus propios trabajadores, los empleados públicos del Gobierno de La Rioja", critican desde el sindicato.

CSIF exige al Ejecutivo regional "que se ponga manos a la obra y cuide a sus trabajadores ya que debería ser un referente en la buena gestión de personal. Puede empezar por firmar una modificación del nuevo acuerdo para el establecimiento de manera uniforme de nuevos criterios en el desarrollo de los procesos selectivos por la modalidad de acceso de promoción interna".

"Este sería el primer paso para empezar a respetar a los empleados públicos riojanos y facilitar su carrera basada en la experiencia y conocimiento", afirman.

Finalmente, recalcan, "es inadmisible la actitud del Gobierno riojano que se ríe de sus empleados públicos con falta de palabra, incumplimientos contínuos de la negociación colectiva y buenas palabras que nunca llegan a materializarse. CSIF exige una negociación real basada en el respeto, la mejora de las condiciones laborales y económicas y el cumplimiento de los acuerdos. Basta ya de ningunear a los empleados públicos de La Rioja".