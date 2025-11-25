CSIF consultará con los órganos del sindicato el contenido del acuerdo con Función Pública

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado, a través de un comunicado, que mantiene la negociación abierta con el Ministerio de Función Pública para mejorar el acuerdo salarial y de condiciones laborales, tras la tercera reunión que tuvo lugar hoy. La próxima será el miércoles a las 18,00 horas.

El Ministerio de Función Pública mantiene su oferta salarial para las/os empleados públicos en un punto: un 11 por ciento entre 2025 y 2028 (ambos incluidos), con el límite del 4 por ciento entre 2025 y 2026.

El sindicato ha recordado que "continúa negociando para un posible acuerdo que permita mejorara las condiciones laborales del conjunto de las/os empleados públicos, que llevan casi un año con su sueldo congelado".

CSIF con sus aportaciones, ha señalado que "está mejorando el texto y vamos a negociar hasta el último minuto para lograr el mejor acuerdo posible. Ya lo hemos dicho, el documento es mejorable en muchos aspectos".

De hecho, han recordado que Función Pública "ha aceptado cuestiones fundamentales para nuestro sindicato: eliminar la tasa de reposición, mejoras en la promoción interna, elevar las cuantías por insularidad y por razón de servicio (manutención y alojamiento), que llevaban sin actualizarse dos décadas y mejorar la asistencia sanitaria en Muface".

Desde CSIF, "valoramos estos aspectos y analizaremos el acuerdo en su globalidad". "Creemos que con voluntad política podemos llegar a un acuerdo para terminar con una situación de abandono y precariedad de nuestros empleados públicos, que lleva demasiado tiempo enquistada, tanto en materia salarial como respecto a sus condiciones laborales", ha concluido.