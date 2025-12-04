CSIF da a conocer "una nueva saturación del servicio de urgencias del hospital San Pedro" - CSIF

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha dado a conocer esta tarde "una nueva saturación del servicio de urgencias del hospital San Pedro". A las 17,30 horas de hoy jueves 4 de diciembre la situación es: 8 ambulancias en espera 18 pacientes en espera de cama. El que mas tiempo lleva esperando desde el día 3.

Prehospitalización cubiertas 11 de 18 plazas. Los boxes llenos al 100%, 15 de 15. En observación 16 de 19.

Los toriles abiertos y 26 personas en espera de consulta.

Esta situación "es insostenible y muy preocupante ya que en La Rioja la incidencia de la gripe no está en cifras elevadas".

Por todo esto "y la precariedad laboral que CSIF lleva años denunciando, hoy se ha convocado una huelga indefinida de la sanidad a nivel nacional desde el 27 de enero del 2026".