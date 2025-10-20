CSIF denuncia un refuerzo "totalmente insuficiente" de 23 enfermeras para la campaña de vacunación

Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La Rioja es una de las comunidades que el CSIF denuncia que no han incorporado refuerzos para la campaña de vacunación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este lunes que la Comunidad de Madrid únicamente ha contratado 23 profesionales de Enfermería para la campaña de vacunación en la región, una cifra que considera "totalmente insuficiente" y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que "aumente el contrato de profesionales para fortalecer el plan de invierno".

En un comuicado, el sindicato ha señalado que son 23 enfermeras más para la vacunación de virus respiratorios --y, posteriormente, para vacunar de la gripe en residencias de mayores y discapacitados por parte de UAR (Unidades de Atención a Residencias)-- que están en activo desde el 15 de septiembre y finalizarán sus contratos en diciembre, "cuando todavía se está en plena campaña de vacunación".

Una cifra, ha recalcado, "totalmente insuficiente, teniendo en cuenta que Atención Primaria asume el 85% de la vacunación del total de la población madrileña". Por su lado, desde el Gobierno regional han apuntado que la inmunización de la población "está garantizada" y cuenta con "los efectivos adecuados" para la prestación del servicio.

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, el número efectivo de enfermeras en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha pasado de 23.204 el pasado año a 23.380 en este 2025, es decir, 176 profesionales más. Además, el refuerzo de enfermeras para vacunación en residencias se ha incrementado en 23, que ya trabajando desde el pasado 1 de septiembre.

Igualmente, han subrayado que se está habilitando un refuerzo de más profesionales en Atención Primaria que "se activarán en caso de necesidad, refuerzo que la Comunidad de Madrid tiene contemplado y autorizado en caso de ser necesario". "La vacunación está garantizada y los efectivos adecuados para la prestación del mismo", han defendido desde el departamento que dirige Fátima Matute.

CSIF ADVIERTE DE COLAPSO

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que los servicios sanitarios "se están tensionando" en toda España con el inicio de la campaña de vacunación de gripe y Covid-19, debido a la ausencia de refuerzos de personal, que está provocando la "saturación" de las agendas de los profesionales sanitarios.

"Lo peor está por llegar todavía. Con la llegada del frío, las Urgencias, como todos los años, van a colapsar y nuestros gobernantes no se toman en serio la sanidad. Han empezado la temporada sin apenas refuerzos, o por lo menos aún no han comunicado los refuerzos que van a contratar", ha advertido el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas.

En este sentido, la organización sindical ha apuntado a las 7.813 bajas registradas en el ámbito sanitario en el mes de septiembre, que ha relacionado con la precaridad en el empleo del sector, con una temporalidad que ha indicado que todavía se mantiene en el 40 por ciento.

Asimismo, ha aseverado que hay 12 comunidades autónomas que no han incorporado refuerzos para la campaña de vacunación; estas son, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra. También provincias como Palencia (Castilla y León), Barcelona y Tarragona (Cataluña) permanecen fuera de la contratación específica.

Ante esta situación, CSIF ha demandado una planificación anticipada y coordinada en todo el país para organizar actuaciones y campañas vacunales; la contratación de refuerzos en todas las categorías profesionales; y la activación del Plan de Invierno por parte de las comunidades autónomas para anticipar los picos de demanda.

Junto a esto, ha urgido a cubrir completamente las bajas, permisos y sustituciones, a fin de que el personal no esté siempre al límite; y asignar recursos atendiendo a la vigilancia epidemiológica, a partir de los datos que facilita el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que ya advierte que las infecciones han superado el umbral epidémico.