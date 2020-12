CSIF exige un protocolo de vacunación "claro y definido" frente "al caos que está sembrando la Administración regional"

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ante la inminente campaña de vacunación frente a la SARS-CoV-2 y los mensajes "confusos" que está haciendo llegar la Administración regional a los trabajadores de los centros socio-sanitarios y a los propios residentes de los centros de personas mayores con respecto a dichas vacunaciones, CSIF exige "un protocolo de actuación claro y definido".

Un protocolo "que contemple instrucciones precisas de cómo se van a realizar dichas vacunaciones y que consecuencias pueden acarrear tanto para los trabajadores que decidan vacunarse como para los que no".

En este sentido, CSIF critica a la Administración "por los mensajes de Whatsapp que empezó a enviar ayer a los trabajadores de residencias a su cargo en los que se les decía textualmente: Ante la próxima fecha de vacunación frente a la COVID-19, desde el Servicio de Epidemiología se nos solicita informéis de la aceptación o no a la vacunación. Tenéis que contestar por ésta vía SI o NO. Contestar antes de las 10h de mañana 23/12. Ésta vía de comunicación no es la indicada para resolver dudas. Se deberán hacer al MAP. A medida que vayamos disponiendo de más información, os la iremos facilitando. Muchas gracias por vuestra colaboración" (sic).

Por otra parte, los directores de las residencias privadas de personas mayores "tuvieron una reunión telemática con la Dirección General se Sanidad de La Rioja el pasado lunes, en la que no pudieron aclarar muchas dudas que se plantearon ante la inminente campaña de vacunación del COVID-19. Tan sólo se constató la urgencia de disponer de una base de datos de las personas (residentes y trabajadores) que están dispuestos a vacunarse".

En las últimas horas, CSIF ha intentado "encontrar respuesta a las numerosas preguntas que nos plantean los trabajadores de las residencias privadas y los empleados públicos de los centros socio-sanitarios como qué repercusiones pueden acarrear para los trabajadores que decidan no vacunarse o qué va a pasar con los profesionales que tengan una reacción negativa a la vacuna, entre otras muchas cuestiones".

Esta central sindical "no ha conseguido aclarar las dudas ya que tanto la dirección de Recursos Humanos de la Función Pública de Administración General como la dirección de Recursos Humanos del SERIS no informan convenientemente a los trabajadores y usuarios, echando "balones fuera" y no asumiendo responsabilidades. Tras mucho insistir, nos remiten al SERIS o a la dirección General de Salud Pública que al parecer dirige y coordina este proceso de vacunación, sin obtener respuesta en ellos".

Para este sindicato, esta forma de actuar "es una muestra más de la falta de organización del Gobierno de La Rioja ante una situación tan grave como la que estamos viviendo desde que comenzó esta pandemia. La llegada de las primeras vacunas vuelve a poner en evidencia la gran improvisación de la que hace gala nuestra Administración regional, evitando responsabilidades y echando el 'balón fuera' o de una consejería a otra, sin que hasta la fecha conozcamos a que atenernos".

CSIF exige "instrucciones claras, pautadas, donde se definan quiénes, cuándo, dónde y cómo se van a realizar las vacunaciones. Es decir; un calendario preciso de todos los agentes implicados y su forma de actuación".

Asimismo, CSIF exige a la Administración "que diga qué va a pasar con los empleados públicos que decidan no vacunarse, a tenor del carácter voluntario de dicha vacunación".

Por otra parte, este sindicato "quiere dejar claro que está a favor de las vacunaciones, como no puede ser de otra forma, ya que es la mejor herramienta que tenemos ahora mismo frente al COVID-19, pero aun así, este sindicato manifiesta que la vacunación es un "acto médico" y no un "acto administrativo" como se quiere establecer por parte de la administración y, además, de una forma un tanto coercitiva".

Esta Central Sindical propone que todos los trabajadores sociosanitarios "sean adecuadamente informados desde un punto de vista médico y no obligados a tomar una decisión sin información y con un plazo apremiante".