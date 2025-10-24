CSIF lamenta "el total abandono del Gobierno Central a sus trabajadores en La Rioja"

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado "el abandono al que el Gobierno Central tiene sometido a sus trabajadores y delegaciones en La Rioja y al cual la Delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz no toma cartas en el asunto busca solución".

El sindicato ha conocido "un hecho de extrema gravedad que se está produciendo con las contrataciones de personal en las Oficinas de Extranjería, tanto en Logroño como en Calahorra, cuyos trabajadores llevan desde el mes de julio sin percibir sus nóminas debido a que no hay dinero" en el Ministerio del Interior". "Es vergonzoso que sea la propia Administración Central la que no pague los salarios a sus trabajadores", ha añadido.

Por otro lado, en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), la Administración Central, "incumple su propia legislación en contratación temporal, haciendo contratos de pocos meses incluso de 14 días para ocupar puestos estructurales". CSIF critica "la precariedad laboral en el servicio de lavandería y comedor para la atención a personas con discapacidad, servicio que no se está prestando con la necesaria calidad debido a la insuficiencia de trabajadores en dicha unidad". Actualmente en la Relación de Puestos de Trabajo de Laborales hay 10 puestos de actividades domésticas y limpieza de edificios, de los cuales actualmente "solo 1 está cubierto con una vacante".

CSIF también pone en evidencia las "irregularidades de gravedad ante la Inspección de Trabajo que están sufriendo los trabajadores de este centro y lamentablemente la Administración las achaca a las necesidades de servicio". Las funciones que se desempeñan en este centro sociosanitario del Imserso es, de atención directa, atención al colectivo de grandes dependientes y dañados cerebrales, una atención que "se presta durante 24 horas los 365 días del año" y "es imposible darla con la raquítica plantilla con la que se cuenta actualmente".

Por ello, exige al Gobierno Central y a la Delegada del Gobierno en La Rioja que "solucione esta falta de respeto a los trabajadores al servicio de la Administración Central en La Rioja y page de manera inmediata los salarios pendientes, cubra los puestos vacantes de manera urgente y el 100% de la tasa de reposición de las jubilaciones".