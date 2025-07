CSIF recrimina el "pasotismo" de Salud "que vuelve a tener la urgencia del Hospital San Pedro totalmente colapsadas"

"No por ser habitual hay que tolerarlo y tener las urgencias saturadas y controles de las plantas del hospital cerrados"

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF, a través de un comunicado, "vuelve a recriminar a la consejera de Salud, María Martín, que permita la enésima saturación de las urgencias del Hospital San Pedro".

Así, explican desde el sindicato que "a las 12,30 horas de hoy lunes 7 de julio, la situación vuelve a ser descorazonadora tanto para pacientes, como para familiares y trabajadores que están extenuados por la excesiva carga de trabajo que llevan días soportando y a la cual los responsables no es que no pongan solución, es que no siquiera la reconocen como un problema".

Los datos "no dejan lugar a dudas", expresan desde la central sindical, que indica que "hay tres ambulancias en espera, una de ellas con paciente en camilla que ya lleva media hora esperando a ser atendido; en boxes hay 13 pacientes (de 15 huecos); observación, llena; y ph (prehospitalizacion) lleno".

Además, "se están abriendo camas 3 (toriles) porque no hay más espacios disponibles; la UCE (Unidad de Corta Estancia) con 5 habitaciones dobladas; Urgencias Pediátricas, 4; y hay 27 pacientes pendientes de ingreso, sin cama de hospitalización asignada porque no hay camas disponibles mientras los controles de las plantas 3D y 4C siguen cerrados".

CSIF exige a la consejera de Salud "que deje de mirar para otro lado y ponga de una vez por todas solución a este problema que está enquistado en la sanidad riojana pero que por su habitualidad no se puede permitir que se considere normal".

"La solución, los responsables de la sanidad riojana la conocen de sobra, es la contratación de mas personal. Es inconcebible que en épocas de mayor demanda sanitaria no se contrate a mas trabajadores para cubrir las vacaciones, sino que lo que se haga sea cerrar controles y distribuir esas personas por el resto de servicios del hospital para cubrirlas", finalizan desde el sindicato.