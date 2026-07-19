Cuatro de cada 10 conductores riojanos prescinde de la revisión anual de su vehículo, según un estudio

Archivo - Imagen de una ITV - GVA - Archivo

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de cada 10 conductores riojanos prescinde de la revisión anual de su vehículo, lo que deriva en una falta de mantenimiento que puede multiplicar por 5 el riesgo de morir en caso de accidente.

Así figura en el Estudio de la Fundación Línea Directa: "Antiguos y mal mantenidos. Mantenimiento de los coches en España: problemática, accidentalidad y riesgos (2015-2024)".

Un informe que indica que, a nivel nacional, casi 10 millones de conductores admiten que no realizan un mantenimiento anual en sus coches, principalmente por razones económicas (52%).

Además, 2,5 millones acuden a mecánicos "pirata" y 1,5 millones realizan el mantenimiento ellos mismos.

En La Rioja, esta cifra alcanza el 43,5% de conductores que admite que no revisa su coche cada año, mientras que un 9% reconoce que acude a mecánicos "pirata".

Por otro lado, un 17 por ciento de los coches en la comunidad riojana suspenden la ITV a la primera -18 por ciento en el ámbito nacional-. Además, en todos los casos, de media, acumulan dos defectos incompatibles con la circulación.

En la última década, al menos 670 personas perdieron la vida en accidente de tráfico en España en los que los coches implicados tenían deficiencias y más de 23.000 resultaron heridas, una cifra que puede ser sensiblemente más elevada.

La antigüedad de los turismos se dispara en el país (14,5 años de media), lo que, unido a la falta de mantenimiento de los coches y el incremento del precio de las reparaciones (+22% en 5 años), puede crear una "tormenta perfecta" en seguridad vial.