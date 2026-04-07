Cultura organiza visitas guiadas al IER con motivo de su 80 aniversario

El consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, en su visita al IER - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 80 aniversario del Instituto de Estudios Riojanos (IER) va a propiciar visitas guiadas a este emblemático edificio, que se desarrollará desde este mes de abril y hasta junio, los martes -a las 12,00 y 17,30 horas- y los segundos sábados de cada mes -a las 12,00 horas-, al precio de dos euros -que se descontarán si el visitante realiza compra en la librería de la institución-. Tendrán una duración de una hora.

Una iniciativa que han dado a conocer el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto a la guía, Pilar Lumbreras. En las visitas se dará a conocer "la propia historia del edificio, que tiene elementos arquitectónicos de notable interés y elementos de paisaje urbano, a través de la terraza que permite apreciar también una de las vistas más bonitas de la plaza Amós Salvador y de la plaza de San Bartolomé".

También se podrá ver la biblioteca, teniendo "acceso a una serie de documentos que les muestren el tipo de fondos que acoge el Instituto de Estudios Riojanos, fondos que se van incrementando en los últimos meses también con diversos legados". El propio bibliotecario del IER, Nacho Peso, ha desarrollado una serie de clicks de Playmobil que representan a diversos personajes riojanos.

A esto se une el acceso a la 'Sala de las Glosas' que contiene "cuadros de Dalmati y Narvaiza, que representan a los ilustres riojanos", así como el balcón desde el que reyes, como Alfonso XII y Alfonso XIII , saludaron a los logroñeses. Finalmente, se podrá recorrer la terraza y ver los 'chapiteles' que "dan nombre al edificio, y que tras su desmontaje, en 1954, y que se volvieron a instalar en 2015".

Por su parte, Lumbreras ha destacado "la fachada del propio edificio, propiedad de los Jiménez de Enciso, para después pasar a ser un punto clave de Logroño, que ha ido cambiando su uso -fue el Ayuntamiento de la capital riojana-, así como las calles de su entorno".

La guía ha señalado que se mantienen "las columnas que formaban parte del palacio, que están embebidas en los muros, y luego en las modificaciones que sufre el palacio cuando ya pasa a ser parte de lo que era el Ayuntamiento de Logroño vamos a ver que todavía conservamos toda esa escalera de mármol con la barandilla", así como el busto de Sagasta realizado por Mariano Benlliure, o la 'Sala de las Glosas'.