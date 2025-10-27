David Martínez y Esther Rodríguez ganan la 18 Carrera Entre Viñedos, que reunió en Cenicero a más de 1000 corredores

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

David Martínez, en categoría masculina, y Esther Rodríguez, en categoría femenina, se han proclamado vencedores de la 18 Carrera Entre Viñedos-Memorial José Antonio aguado, organizada por el Club Maratón Rioja, y que ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Cenicero. Antes de la prueba, se ha rendido un homenaje al que fuera director de carreas del Club Maratón Rioja, Carlos Gil Diez.

Por su dedicación al club durante muchos años. David Martínez ha completado los 10 kilómetros a un gran ritmo y ha parado el crono en 31,54. Por su parte, Esther Rodríguez se ha alzado con la victoria con un tiempo de 36,12. En total, 1000 corredores han tomado la salida en una prueba ya consolidada, tras haberse disputado 18 ediciones y que en esta edición ha reunido a deportistas de 17 provincias distintas y de fuera del país.

Los participantes han podido disfrutar de un paisaje, entre viñedos, que comienza a cambiar de color una vez que ha acabado la vendimia en la zona. Este año, además, volvía a haber marcha. A las 10 horas han tomado la salida los marchosos. Recorriendo el mismo circuito que la carrea. Hubo carrera infantil como en ediciones anteriores. A las 10,15 horas

Tras subir al podio los más benjamines de esta cita deportiva, ha llegado el turno de los 'mayores'. Sin lugar a dudas, el quiosco de la Plaza de España, donde tuvo lugar la entrega de trofeos, ha registrado momentos de gran emoción y alegría. Además, se ha premiado a los dos mejores corredores locales Francisco Javier López Pascual y Yolanda Olavarrieta Barrioseta. El club de atletismo de fuera de la comunidad con más corredores inscritos ha sido Cafés Foronda Dida Kirol Taldea, mientras que el de La Rioja ha sido Mado Runners.

Al acto de entrega de los trofeos han acudido Gonzalo Capellán de Miguel, presidente del Gobierno de La Rioja, Diego Azcona, director general de Deportes del Gobierno de La Rioja; Eduardo del Campo Solar, alcalde de Cenicero; Manel Vergara, presidente del Club Maratón Rioja; Jesús Riaño Ayala, concejal de deportes de Cenicero.

En la 18 Carrera Entre Viñedos-Memorial José Antonio Aguado se sorteaban, además, 4 bicicletas Big Nine 60 de la marca Mérida, valoradas cada una de ellas en 600 euros, premio que se ofrece en colaboración con Pasión Ciclista. La 18 Carrera Entre Viñedos-Memorial José Antonio Aguado volvía a disfrutar con uno de los actos más esperados. La celebración de la 'Wine Party'.

Así, al término de la carrera más de un millar de corredores y acompañantes han disfrutado de una degustación de bollo 'preñao' y dos vinos. Este año las bodegas que han participado han sido Marqués de Cáceres, Finca Valpiedra y Bodegas Riojanas.