Defensa Sanidad Pública pide a Salud "consenso" para tomar medidas que realmente sean "favorables" para los riojanos

Critica "la falta de transparencia" del Gobierno, por la que han vuelto a pedir amparo al Defensor del Pueblo, y las privatizaciones



LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública pide al Gobierno de La Rioja y, sobre todo, a la Consejería de Salud "consenso y colaboración con otras entidades" a la hora de tomar decisiones que afectan a la salud de los riojanos para "poder llegar a acuerdos" que "realmente" sean "favorables" para todos. Además, critica que el Ejecutivo incumple la Ley de Transparencia y, por ello, "nos hemos vuelto a poner en contacto con el Defensor del Pueblo".

Además, el portavoz de la Plataforma, Javier Granda, ha lamentado de nuevo "la privatización de los servicios" que está llevando a cabo el Gobierno de Gonzalo Capellán.

En una rueda de prensa convocada frente al Palacete de Gobierno, la Plataforma ha presentado también un nuevo cuadro con imágenes realizadas con inteligencia artificial en donde se ve al presidente riojano, Gonzalo Capellán, y a todo el equipo de Salud caricaturizados bajo la leyenda 'Piratas de lo público' a modo de satira "por lo que están haciendo con la sanidad", ha indicado Granda.

Aunque como reconoce "el Gobierno tiene la capacidad de hacer lo que considere oportuno, porque está refrendado por las urnas, sí que es cierto que en Democracia, las cosas funcionan de esta manera".

Por todo ello, insta al Gobierno riojano y, sobre todo, a la Consejería de Salud "a que, cuando tomen decisiones, lo hagan en consenso".

"ES NECESARIO LLEGAR A ACUERDOS"

"Es necesario llegar a acuerdos o, al menos, tener la posibilidad de consensuarlos bien con el Parlamento, bien con los grupos Parlamentarios o bien con la sociedad y con los profesionales sanitarios. Y esto no está ocurriendo".

Todo porque si no hay consenso, "ocurre lo de siempre", ha lamentado. "Estamos acostumbrados a que llegue un Gobierno, ponga en marcha sus medidas y venga el siguiente y las quite o las ponga patas arriba. Lo estamos viendo, por ejemplo, no solo en Salud sino en el caso del Ayuntamiento de Logroño con las calles de la ciudad".

Así, desde la Plataforma llaman al "consenso" para que "las cosas perduren". Obras, como por ejemplo, "las medidas anunciadas con el hospital San Pedro II. Hay que hablar con todos sabiendo que hay medidas que no se están tomando y que tienen que ver con la realidad diaria que padecen por un lado la ciudadanía y por otro lado los propios profesionales sanitarios, especialmente en la Atención Primaria".

En Atención Primaria, continúa, "se hacen anuncios pero no se concretan en nada. Lo hemos visto también durante la campaña de vacunación". En este punto, matiza, "el Gobierno no tiene toda la responsabilidad, porque también depende de la sociedad, hemos visto que hay mucha gente que no ha querido vacunarse pero sí que vemos positivo el planteamiento extraordinario del Ejecutivo regional de vacunar a los niños y jóvenes sin cita previa en el CIBIR el pasado sábado. Esto es necesario porque en ello nos va la vida, nos va la salud y es necesario hacerlo".

"INCUMPLEN LAS NORMAS"

En otro orden de asuntos, desde la Plataforma aseguran que el Gobierno sigue "incumpliendo las normas". Y lo hace -a juicio de Granda- "en relación con la transparencia". "Hemos solicitado información al Gobierno sobre el motivo por el que deciden privatizar un servicio sanitario. Para ello, es necesario que haya unos informes previos que justifiquen de manera fehaciente que esos servicios no se pueden prestar en el ámbito sanitario público y esto no se ha hecho".

"Como no se ha hecho hemos tenido que recurrir en amparo al Defensor del Pueblo para decirle que intervenga en este caso e incluso nos aconseje o nos diga si es posible recurrir a los tribunales ordinarios para que intervenga y se dé cumplimiento a la Ley de Salud de La Rioja y a la Ley de Transparencia que obliga en el plazo de un mes a dar respuesta a cualquier petición que haga una organización o una persona individual". Una petición al Defensor del Pueblo que han vuelto a reiterar el pasado lunes a través de una carta en la Delegación de Gobierno.

Finalmente, Granda ha criticado que "la atención sanitaria en el CARPA no está siendo la adecuada, están atendiendo profesionales sanitarios en este caso en Medicina que son extracomunitarios y que no tienen ningún tipo de capacitación especial ni especializada en relación con la atención primaria". Con estas acciones "se reduce la atención sanitaria que necesitamos las riojanas y los riojanos".