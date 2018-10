El delegado del Gobierno asegura que "vamos a desatascar" el proyecto de la Ronda Sur para que se licite este año

Publicado 12/09/2018 12:33:14 CET

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, ha asegurado que "vamos a desatascar" el proyecto de la Ronda Sur de Logroño, y "tramitar lo que está pendiente de tramitación", ya que "una vez que se aprobó el proyecto (en 2017) se podía haber hecho algo que no se hizo" y "es algo que hemos tenido que hacer en agosto, y seguiremos en septiembre y octubre".

En ese punto ha señalado que estaba "seguro" que la licitación de la Ronda Sur "se va a hacer este año".

Pérez ha realizado estas manifestaciones sobre la Ronda Sur de Logroño, preguntado por los periodistas, tras la comparecencia de prensa que ha mantenido, junto al presidente de SEIASA, Alejandro Alonso.

Ha afirmado que con la Ronda Sur "no hay ningún problema, sino que lo que hice es expresar las cosas con claridad, y que los trámites que no se habían hecho se están haciendo". Ha recordado que el año 2017 "se aprobó el proyecto y a partir de ahí se podía haber hecho lo que no se hizo y que se ha tenido que hacer en agosto, y seguirá en septiembre y octubre, que es la tramitación".

Preguntado por las críticas del Ayuntamiento de Logroño sobre que no se había firmado un convenio entre el Ministerio y la AP-68, que estaba preparado, el delegado ha indicado que "es un borrador, y el problema de los borradores es que se tienen que firmar". En este punto ha lamentado que tuvieron tiempo para firmarlo y no lo hicieron.

Para concluir, Pérez ha indicado que al igual que la Ronda Sur, la administración Central "va a tramitar lo que está pendiente de tramitar para que, de una vez por todas, haya inversiones en La Rioja, cosa que no hay".