Destacado en Canadá un estudio de la UR sobre el uso de herramientas para la generación de preguntas por estudiantes

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de La Rioja sobre docencia universitaria en informática ha sido reconocido como uno de los seis mejores trabajos presentados al congreso internacional Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL), celebrado en Montreal (Canadá). En él se analiza la implicación del alumnado en el uso de una herramienta propia de la estrategia denominada 'Preguntas Generadas por Estudiantes'.

El congreso CSCL, celebrado del 10 al 15 de junio, se enmarca dentro de la reunión anual de la International Society of the Learning Sciences (ISLS) -una de las sociedades más importantes del mundo en torno a las ciencias del aprendizaje- a la que asistieron más de 800 personas y se presentaron más de 500 trabajos.

El estudio, titulado 'Using Process Mining to Analyze Tasks Involvement and Collaboration in a Student Generated Questions Activity', ha sido realizado por un equipo de investigación de la UR formado por Ángel Luis Rubio, César Domínguez, Arturo Jaime y Beatriz Pérez, en colaboración con María Antonia Zapata (Universidad de Zaragoza).

Gracias a la tecnología de minería de procesos, en el trabajo se ha analizado cómo se comporta un grupo de estudiantes del Grado en Ingeniería Informática al usar una herramienta de apoyo a la actividad docente dentro de la estrategia Student Generated Questions (Preguntas Generadas por Estudiantes).

"La idea básica de esta estrategia es que son los y las estudiantes quienes crean, valoran y mejoran sus propias preguntas sobre la materia que están estudiando (dentro de una asignatura concreta), lo que permite disponer de un entorno favorable para la reflexión y el aprendizaje autorregulado", explica Ángel Luis Rubio. Algunas de esas preguntas pueden aparecer luego en el examen, pero lo importante es que les ayuda a estudiar".

Este proceso de creación y mejora de preguntas se realiza empleando una herramienta informática (creada también por el profesorado de la asignatura) que, a la vez, recopila datos sobre la forma en que está siendo usada. Analizando estos datos, una de las conclusiones de la investigación es que, en general, el estudiantado utiliza la herramienta del modo previsto, aunque se encontraron ciertas desviaciones que evidencian diferentes estilos de aprendizaje.

Se comprobó, además, que quienes más se implican en el proceso, realizando un uso más intensivo de la herramienta, obtienen mejores calificaciones en la asignatura, lo que indica que esta estrategia mejora el aprendizaje. También se observó una clara tendencia al trabajo en equipo, indicador muy positivo, ya que esta es una de las habilidades transversales o blandas mejor valoradas de cara a la empleabilidad futura.

El estudio valida así la utilidad de esta herramienta informática para la creación y generación de preguntas por parte del estudiantado. Por el momento, ha sido empleada en dos asignaturas del Grado en Ingeniería Informática, pero se trata de una metodología que puede extenderse a cualquier materia.